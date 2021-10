ONSCREEN Spark met les appels Zoom sur votre téléviseur

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La pandémie a changé tellement de choses dans nos vies. Mais la bonne nouvelle est que cela reviendra en grande partie à la normale une fois que nous aurons enfin mis tout cela derrière nous. Bien sûr, il y a aussi quelques choses qui ne redeviendront probablement pas complètement comme avant. Un bon exemple est l’appel vidéo. Les appels vidéo ont explosé en popularité à la suite de la pandémie. Maintenant que tant de gens utilisent des services comme Zoom pour parler à des gens du monde entier, ils continueront probablement à le faire. Si vous aimez les appels vidéo autant que nous, il y a un accessoire génial que vous devez vérifier. ça s’appelle le ON SCREEN Spark, et il vous permet de profiter des appels Zoom à la télévision. C’est vrai… Zoom est enfin sur grand écran !

ONSCREEN Spark : appels vidéo et zoom sur votre téléviseur | Privé et sécurisé pour les familles Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 94,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (5%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Zoomez les appels sur votre téléviseur

Les appels vidéo sur votre smartphone sont excellents. Votre tablette ou votre ordinateur est encore mieux, car l’écran est plus grand. Mais si vous voulez vraiment mettre Zoom sur un grand écran, le ON SCREEN Spark est l’appareil que vous attendiez.

Avec ONSCREEN Spark, vous pouvez profiter d’appels vidéo Zoom sûrs et sécurisés sur n’importe quel écran de télévision. L’installation de la caméra sur votre téléviseur ne prend que quelques secondes. Ensuite, la base compacte peut être rangée n’importe où. La configuration est également simple et vous n’avez pas à vous soucier de taper avec une télécommande sur votre écran. L’application gratuite iOS ou Android d’ONSCREEN est tout ce dont vous avez besoin pour configurer et contrôler votre Spark.

Le Spark comprend une webcam 1080p qui, selon les appelants, était agréable et claire lorsque nous avons testé l’échantillon envoyé par Spark. Il convient également de noter que les personnes avec lesquelles vous discutez ou avez des réunions n’ont pas besoin de matériel ou de comptes spéciaux. Une fois que vous avez tout configuré de votre côté, vous pouvez discuter en vidéo avec n’importe qui sur Zoom, comme vous le feriez sur votre appareil mobile ou votre ordinateur. Vous pouvez également profiter des appels Zoom sur votre téléviseur avec une seule personne ou avec un groupe.

L’étincelle d’ONSCREEN est génial, et il est également abordable à seulement 99,99 $. Prenez-en un aujourd’hui sur Amazon, et vous économiserez 5% !

ONSCREEN Spark faits en bref

L’ONSCREEN Spark vous permet de passer des appels Zoom sur la télévision. Voici quelques faits saillants :

Profitez d’appels vidéo Zoom d’une clarté cristalline avec une personne ou avec un groupe Vidéo Full HD 1080p et audio de haute qualité Démarrez et rejoignez des réunions Zoom sur votre téléviseur à l’aide d’une application mobile sur iPhone ou Android Sûr et sécurisé avec le réseau vidéo d’ONSCREEN Installation simple de la caméra sur le dessus de votre téléviseur ne prend que quelques secondes La caméra comprend un couvercle pour une confidentialité garantie Cryptage sécurisé de bout en bout pour chaque appel vidéo Aucun compte spécial n’est nécessaire pour les personnes que vous appelez – tout ce dont elles ont besoin est la caméra Zoom, la base et le câble HDMI sont tous inclus dans la boîte Assistance par téléphone, chat et e-mail disponible pour l’aide à la configuration ou au dépannage

