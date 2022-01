Onsurity lance sa première campagne digitale

Avec cette campagne, Onsurity souligne que l’expansion des prestations de santé est une étape vitale pour les PME et les start-up

Onsurity a lancé sa première campagne numérique pour promouvoir des soins de santé abordables pour les familles de travailleurs des petites et moyennes entreprises (PME). La campagne intitulée « #GiftofSurity » se concentre sur la démocratisation des soins de santé des PME afin de protéger la santé et la vie de leurs employés et de la main-d’œuvre contractuelle. Avec cette campagne, Onsurity souligne que l’expansion des prestations de santé est une étape vitale pour les PME et les start-ups pour atteindre la couverture sanitaire universelle.

« Nous pensons que nos collègues sont comme une famille… une « famille de travail », la campagne GiftOfSurity a capturé diverses perspectives et histoires qui renforcent encore le sentiment de confiance autour des prestations de soins de santé pour les employés. Avec notre vision de « Santé pour tous », nous visons à permettre et à autonomiser 330 millions de PME, ce qui représente près de 29 % du PIB de l’Inde », a déclaré Samar Kagalwalla, responsable de la croissance et du marketing chez Onsurity.

La campagne se concentre également sur plusieurs autres facteurs tels que des programmes de santé mensuels abordables, un outil permettant aux entreprises d’attirer et de retenir les talents, une application mobile pour les employés pour tous les besoins de santé, entre autres. Onsurity veut changer la façon dont les entreprises bénéficient des avantages pour la santé en les rendant abordables, faciles à comprendre et accessibles, a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Avec une faible protection financière pour une grande partie de la population active, la campagne encourage les PME à faire une pause et à prendre conscience de l’importance de la santé des employés. Brand Onsurity a toujours bénéficié de la confiance de ses clients, et maintenant, avec la campagne « GiftofSurity », nous voulons inciter davantage de PME à rechercher également des programmes de soins de santé abordables pour leur famille de travail », a ajouté Kagalwalla.

Fondée en 2020, Onsurity vise à simplifier la santé des employés grâce à des solutions technologiques. Il prétend avoir 1 50 000 membres et plus de 1 500 entreprises et partenaires, dont WhiteHat Jr, Visa, Jupiter Money, Pantaloons, MagicPin, DealShare, entre autres. La société est soutenue par Quona Capital, Nexus Venture Partners et Whiteboard Capital et d’autres.

Lire aussi : PepsiCo L’Inde nomme George Kovoor SVP, boissons

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.