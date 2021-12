Ont-ils ralenti ? Matchs, buts et passes décisives après les déménagements estivaux à Man United et au PSG

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont été dans une ligue à part au cours de la dernière décennie, remportant toutes les distinctions individuelles du football entre eux.

Leur rivalité restera comme l’une des plus grandes de l’histoire avec le duo se partageant 12 des 13 derniers Ballon d’Or ainsi qu’une foule d’autres trophées.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont tous deux connu des hauts et des bas en 2021

Pourtant, 2021 a été une année de hauts et de bas pour eux deux, alors que Messi a finalement quitté Barcelone pour le Paris Saint-Germain dans un mouvement qui n’a pas encore pleinement porté ses fruits.

Il a connu un début de vie lent en France, mais il a remporté un sixième Ballon d’Or et a finalement remporté un titre avec son Argentine bien-aimée.

Quant à Ronaldo, il n’a réussi à remporter qu’un seul trophée, le triomphe de la Coppa Italia avec la Juventus, et a vu le Portugal échouer à défendre sa couronne européenne.

Mais il a scellé un retour dans son bien-aimé Manchester United, où il a déjà touché le sol malgré les récentes difficultés du club.

Alors leurs transferts respectifs les ont-ils vus s’épanouir ou l’âge les a-t-ils enfin rattrapés ?

talkSPORT.com examine comment Messi et Ronaldo 2021 se comparent et leurs précédents parcours de l’année passée…

Ronaldo s’est toujours avéré l’un des footballeurs les plus en forme autour des matchs

Messi a joué 59 matchs pour le club et le pays, soit 11 de plus que l’Argentin en service international et pour Barcelone en 2020.

Ronaldo, quant à lui, en a fait trois de plus avec 62 apparitions – ce qui est plus qu’il n’a fait en 12 mois depuis 2012 !

Une partie de la charge de travail plus lourde du duo peut être attribuée aux tournois internationaux cet été, Messi commandant l’Argentine à la gloire de la Copa America.

Ronaldo a également skippé le Portugal à l’Euro 2020 mais n’a pas pu aider son pays à défendre son titre alors qu’il s’est écrasé en huitièmes de finale.

Messi matchs dans une année civile

2004 : 7

2005 : 21

2006 : 33

2007 : 55

2008 : 48

2009 : 64

2010 : 64

2011 : 70

2012 : 69

2013 : 47

2014 : 66

2015 : 61

2016 : 62

2017 : 64

2018 : 54

2019 : 58

2020 : 48

2021 : 59

Ronaldo matchs dans une année civile

2002 : 16

2003 : 36

2004 : 60

2005 : 64

2006 : 60

2007 : 60

2008 : 58

2009 : 49

2010 : 59

2011 : 60

2012 : 71

2013 : 59

2014 : 60

2015 : 57

2016 : 57

2017 : 60

2018 : 53

2019 : 50

2020 : 45

2021 : 62

Messi commence enfin à s’installer à Paris après un démarrage lent

Messi n’a réussi qu’un seul but en Ligue 1 depuis qu’il a rejoint le PSG, mais son total pour 2021 est encore 16 de plus que son total de l’année dernière.

Cependant, mis à part 2020, touché par le coronavirus, le sextuple vainqueur du Ballon d’Or n’a pas marqué moins de 50 buts au cours d’une année civile depuis 2013.

Quant à Ronaldo, la superstar de United a augmenté ses objectifs au cours des deux dernières années après s’être réinventé en tant que pur buteur hors pair.

CR7 s’est révélé particulièrement meurtrier pour le Portugal cette année, ayant marqué 13 buts en 14 matchs pour son pays à un rythme toutes les 92 minutes.

Buts du club de Messi au cours d’une année civile

2004 : 0

2005 : 3

2006 : 12

2007 : 31

2008 : 22

2009 : 41

2010 : 60

2011 : 59

2012 : 91

2013 : 45

2014 : 58

2015 : 52

2016 : 59

2017 : 51

2018 : 51

2019 : 50

2020 : 27

2021 : 43

Buts de Ronaldo dans une année civile

2002 : 5

2003 : 1

2004 : 13

2005 : 15

2006 : 25

2007 : 34

2008 : 35

2009 : 30

2010 : 48

2011 : 60

2012 : 63

2013 : 60

2014 : 61

2015 : 57

2016 : 55

2017 : 53

2018 : 49

2019 : 39

2020 : 44

2021 : 46

Ronaldo et Messi sont incontestablement deux des plus grands joueurs de football que le football ait vus

Les supporters de Messi ont souligné le nombre d’occasions qu’il crée en plus de ses propres buts comme preuve de sa compétence suprême.

Et l’international argentin a prouvé sa régularité au cours des trois dernières années avec 18 passes décisives en 2021 et 2019 et 19 l’an dernier.

Ronaldo, cependant, est beaucoup plus orienté vers le but de marquer des buts, le Portugais n’ayant réussi que six passes décisives au cours des 12 derniers mois.

C’est un de moins que son total en 2020 et bien loin des 20 qu’il a fournis lors de sa victoire au Ballon d’Or 2014 au Real Madrid.

