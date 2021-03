ONU Femmes lance la section indienne de l’Alliance Unstereotype

L’Alliance concentrera son travail en Inde sur l’élargissement de la représentation des femmes et des filles dans des rôles non traditionnels dans la publicité en mettant l’accent sur le retour des femmes sur le marché du travail.

Mardi, l’Alliance Unstereotype a lancé la section nationale indienne avec une coalition formée pour lutter contre la publicité stéréotypée nuisible avec le soutien du programme WeEmpowerAsia financé par l’UE. L’Alliance concentrera son travail en Inde sur l’élargissement de la représentation des femmes et des filles dans des rôles non traditionnels dans la publicité en mettant l’accent sur le retour des femmes sur le marché du travail.

Organisée par ONU Femmes, l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, l’Alliance Unstereotype est une plateforme de réflexion et d’action qui cherche à éliminer les stéréotypes préjudiciables de la publicité et des médias. L’Inde est le neuvième chapitre national à être lancé dans le monde et le deuxième en Asie.

Les membres fondateurs de la section nationale indienne de l’Alliance Unstereotype comprennent Hindustan Unilever (Champion), Diageo, WPP India, Publicis Groupe, Havas Group, Advertising Standards Council of India (ASCI), Advertising Agencies Association of India (AAAI), The Advertising Club et Samhita Social Ventures.

Le lancement du chapitre national indien est une étape importante pour l’Alliance Unstereotype, a déclaré Phumzile Mlambo-Ngcuka, directrice exécutive d’ONU Femmes. «Cela montre que l’industrie de la publicité et des médias en Inde se réunit dans toute sa force et sa diversité pour lutter contre les stéréotypes néfastes qui entravent les progrès vers l’égalité des sexes. Cela est essentiel pour lutter contre les facteurs d’inégalité tels que la violence contre les femmes et les filles, la pauvreté intergénérationnelle et le manque de femmes dans les rôles de leadership et de prise de décision », a-t-elle ajouté.

Les stéréotypes dans la publicité perpétuent les normes sociales négatives et entravent les progrès de l’égalité des sexes. Des normes sociales préjudiciables contribuent à une meilleure acceptation de la violence sexiste, à un manque de prise de décision économique pour les femmes et à des opportunités restreintes sur le marché du travail. Le chapitre a défini des priorités stratégiques pour lutter contre les stéréotypes de genre en mettant l’accent sur les traditions et les normes patriarcales néfastes pour élargir la représentation des femmes autonomes et autonomes dans la vie privée et publique, y compris dans la direction des entreprises; et assurer une représentation progressive dans les médias et la publicité.

Partout dans le monde, les consommateurs attendent de plus en plus que les marques prennent position sur les problèmes qui les préoccupent le plus – le stéréotype de genre en a été un, a déclaré Priya Nair, directrice exécutive, Beauté et soins personnels, Hindustan Unilever. «Diverses organisations doivent se rassembler pour provoquer ce changement systématique et établir de nouvelles normes d’autonomisation et d’égalité. En tant que membre fondateur de l’Alliance Unstereotype, nous sommes impatients de soutenir ONU Femmes, de conduire le changement social, d’encourager l’action et de mettre fin aux stéréotypes et à la discrimination sexistes », a-t-elle ajouté.

