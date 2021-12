Onze ans de prison pour avoir violé à deux reprises sa fille mineure à Murcie

30/12/2021 à 19:37 CET

Ana Lucas

La victime avait 15 ans vieux quand son propre père il a commencé à l’abuser sexuellement. Tel qu’il est lu dans le récit des faits avérés, l’individu « profitant du fait que il a joué avec sa fille à des jeux de combat, des coups et des choses comme ça, il a présenté le main sur l’entrejambe touchant son vagin à l’intérieur de ses vêtements et, à d’autres occasions, il mettait sa main à l’intérieur de sa chemise, touchant ses seins, atteignant toujours son but malgré l’opposition de la mineure « . En fait, elle » ai-je répondu avec bosses et rayures« .

L’homme « pour vaincre sa résistance, l’a frappé sur le sourcil, provoquant une ecchymose« Puis, à deux reprises, profitant du fait que la mère était partie travailler, le sujet est entré dans la chambre de l’adolescente et l’a violée.

Le sujet a fait appel de la condamnation devant la Cour suprême et a allégué que sa présomption d’innocence avait été violée

En raison de l’expérience, la victime est en traitement psychologique et traîne un désordre.

Le tribunal provincial de Murcie a condamné cet individu à une peine de onze ans de prison à cet individu, pour un crime continu d’abus sexuel. Quand je sortirai de prison, ça passera encore cinq ans de probation. Vous ne pourrez pas vous approcher à moins de 500 mètres de votre victime, à qui vous devrez indemniser 6 000 euros pour le préjudice moral causé.

Le sujet a interjeté appel devant la Cour supérieure de justice (TSJ) de Murcie et a allégué que sa présomption d’innocence avait été violée. Une tentative a été faite pour protéger le principe juridique in dubio pro reo (qui établit qu’en cas de doute, par exemple, faute de preuves, l’accusé sera toujours favorisé).

Le TSJ rejette son appel et voit le témoignage de la victime cohérent. En fait, il souligne que la déclaration de la partie touchée a « une pleine crédibilité et crédibilité ». Par conséquent, le tribunal confirme pleinement le jugement de l’audience et déclare les frais d’office.

Il y a toujours un appel contre la condamnation. Des sources proches du dossier confirment que cet homme est en prison et que l’avocat qui l’a assisté dans la procédure a a renoncé à poursuivre sa défense.