15/12/2021 à 15h00 CET

JG Albalat

Onze ans après que l’enquête a éclaté sur un prétendu tBranche de trafic de drogues Oui corruption policière, l’affaire dite de la Macédoine, qui a rempli des pages et des pages dans la presse, arrive enfin en jugement. L’audience de 17 prévenus a débuté ce mercredi au tribunal de Barcelone, dont un Mosso, José R., en poste au commissariat de Vilanova. Le parquet réclame pour les 17 prévenus des peines allant de quatre à onze ans de prison. Les défenses ont tenté en première séance d’annuler les épreuves.

Le ministère public soutient que dans le « réseau criminel & rdquor; créé pour la distribution de drogue, il était remarquable la facilité de l’accusé « à interagir avec les membres des forces et des forces de police & rdquor;, ce qui a ajouté à leur conduite criminelle un « plus dangereux & rdquor; en pouvant le développer plus efficacement, « sans crainte d’être découvert & rdquor ;, et en toute impunité, « Comme il est difficile de les identifier et de les arrêter & rdquor ;. Le réseau, selon lui, aurait été dirigé par le confident Manuel GC

L’opération Macédoine a débuté fin 2010. Au cours des investigations menées par le juge barcelonais Joaquín Aguirre ont ouvert une douzaine de procès. Dans certains d’entre eux, qui ont été abandonnés ou se sont soldés par un acquittement, des commandants de Mossos, des policiers nationaux et des gardes civils ont été impliqués. Il y avait aussi des condamnations d’autres personnes impliquées. Maintenant, l’une de ces pièces est jugée, celle qui traite d’un organisation présumée de trafic de cocaïne, de marijuana et de haschich. Le chef présumé, Manuel GC, a obtenu entre 2003 et 2010 des revenus pouvant atteindre 2,4 millions d’euros, selon le parquet.

L’affaire a mis sur la table la fine ligne rouge dans laquelle évoluent les relations des policiers avec leurs confidents, et a mis sur le fil le travail anti-drogue – dans certains cas très méritoire – des forces de sécurité de l’Etat. L’affaire judiciaire comprend des conversations entre des informateurs, citant des policiers, des agents pénitentiaires, des avocats, des politiciens et des journalistes.

Contacts avec les agents

Le ministère public soutient que les 17 prévenus, « de manière structurée, hiérarchique et avec une certaine répartition des fonctions & rdquor ;, engagé, avec d’autres personnes non identifiées, dans l’acquisition, la falsification, le dosage et la vente de drogues. L’intrigue avait un « beaucoup plus grand & rdquor; pour le réseau de contacts qu’ils avaient, notamment entre les forces de sécurité de l’État, et la « professionnalisation dans l’exécution du crime & rdquor ;.

Dans sa lettre, le procureur de la République précise que lors de l’enquête la « facilité & rdquor; de l’organisation pour contacter des agents « non identifiés », qui ont pris les mesures de sécurité adoptées, telles que le changement constant de mobiles, « empêcher & rdquor ; surveillance et suivi des enquêteurs. En ce sens, le parquet détaille que Manuel G. était un confident de « prééminents & rdquor; des forces de police.