Onze clubs italiens demandent des sanctions pour la Juventus, l’Inter et Milan

25/04/2021 à 05h09 CEST

Efe

Onze clubs de Serie A ont adressé ce samedi une lettre officielle au président de la Ligue de Serie A, Paolo Dal Pino, demandant des sanctions contre la Juventus Turin, l’Inter Milan et l’AC Milan, les trois clubs qui ont participé dimanche dernier au lancement de l’Européen. Super League.

Rome, Turin, Bologne, Gênes, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Bénévent, Crotone, Parme et Cagliari sont les clubs qui, par l’intermédiaire de leurs présidents, ont signé la lettre envoyée à la Serie A, tandis que Naples, Latium, Fiorentina, Atalanta et Vérone Ils ont décidé de démissionner, selon le journal italien “La Repubblica”.

Les onze clubs veulent que la Serie A “analyse le actions sérieuses des clubs et de leurs PDG et ses conséquences “pour le football italien.

En particulier, ces derniers jours, le président de Turin, Urbano Le Caire, avait déploré le fait que, à son avis, le président de la Juventus, Andrea Agnelli, et le PDG d’interista, Giuseppe Marotta, aient «saboté» d’importants contrats de bénéfices économiques qui auraient profiter à toute la série A.

“Notre projet prévoyait l’arrivée de fonds économiques étrangers dans la Ligue de Serie A pour un montant de 1,7 ou 1,8 milliard d’euros. De l’argent qui aiderait tout le monde à surmonter de graves difficultés. Agnelli faisait partie du comité interne délégué pour négocier avec les fonds », a-t-il déclaré lors d’une récente interview.

“Ce comité est né le 13 octobre 2020 et a reçu l’approbation de tous les clubs. Sorti de nulle part, le changement de décision malgré le fait que le vote de l’assemblée de la ligue avait soutenu l’opération du fonds. Agnelli et les propriétaires de l’Inter ont déménagé et maintenant nous comprenons pourquoi », a-t-il déclaré.

La Juventus, l’Inter et le Milan sont les trois clubs italiens qui ont soutenu le lancement de la Super League européenne aux côtés du Real Madrid, Barcelone, Atlético Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham.

L’Inter a officiellement confirmé sa démission de la Super League trois jours plus tard, à la suite de l’abandon des six clubs anglais, et Milan a également reculé.

La Juventus a reconnu qu’après la démission des autres partenaires fondateurs, les possibilités de réalisation du projet actuel sont limitées, mais il n’a pas officialisé sa sortie de la nouvelle compétition.