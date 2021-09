Onze de départ pour South Point 400

in

Kyle Larson a remporté son sixième drapeau à damier de la saison le week-end dernier au Bristol Motor Speedway, Chase Elliott et Kevin Harvick se sont disputés et le champ des séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series est tombé à 12 après la première course éliminatoire des séries éliminatoires.

Et le coup d’envoi de la première des trois courses de la ronde des 12 est le South Point 400 au Las Vegas Motor Speedway dimanche (19 h HE, NBCSN). Ensuite, la série se dirigera vers le Talladega Superspeedway et le Charlotte Motor Speedway avant que le champ des séries éliminatoires ne tombe à huit pilotes à la fin de la ronde de trois courses.

Après sa victoire, Larson partira en pole pour la course de Las Vegas avec Ryan Blaney à ses côtés.

Guide des séries éliminatoires NASCAR : tout ce que vous devez savoir sur le format des séries éliminatoires

Mais en raison des défis liés à la course pendant la pandémie de COVID-19, la plupart des week-ends de course cette saison n’incluent pas les séances d’entraînement ou de qualification. Cela vaut également pour les courses éliminatoires, et les pilotes des séries éliminatoires commenceront à l’avant du peloton. Ainsi, sans qualification, NASCAR détermine la formation de départ avec une formule basée sur ces facteurs :

25 % : position finale du pilote lors de la course précédente 25 % : position finale du propriétaire de la voiture lors de la course précédente 35 % : classement des points du propriétaire de l’équipe 15 % : meilleur tour de la course précédente

Voici un aperçu de la formation de départ pour le South Point 400 à Las Vegas.