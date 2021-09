Onze de départ pour Yellawood 500 en ronde de 12

Denny Hamlin a remporté la première course des éliminatoires de la NASCAR Cup Series Round of 12 à Las Vegas Motor Speedway, ce qui signifie que la série se dirigera vers Talladega Superspeedway pour la deuxième des trois courses de cette manche.

Et le pilote Toyota n ° 11 partira en pole sur l’une des pistes les plus chaotiques et imprévisibles de NASCAR pour le Yellawood 500 de dimanche (14 h HE, NBC), tandis que son coéquipier Joe Gibbs Racing, Kyle Busch, partira deuxième de la première rangée. avec lui.

Guide des séries éliminatoires NASCAR : tout ce que vous devez savoir sur le format des séries éliminatoires

Cependant, en raison des défis liés à la course pendant la pandémie de COVID-19, la plupart des week-ends de course cette saison n’incluent pas les séances d’entraînement ou de qualification. Cela vaut également pour les courses éliminatoires, et les pilotes des séries éliminatoires commenceront à l’avant du peloton.

Ainsi, sans qualification, NASCAR détermine la formation de départ avec une formule basée sur ces facteurs :

25 % : position finale du pilote lors de la course précédente 25 % : position finale du propriétaire de la voiture lors de la course précédente 35 % : classement des points du propriétaire de l’équipe 15 % : meilleur tour de la course précédente

Voici un aperçu de la formation de départ pour le Yellawood 500 de NASCAR à Talladega.