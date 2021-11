Onze démocrates du Sénat demandent à l’administrateur de Biden de proposer un plan pour la flambée des prix du gaz aux États-Unis

Onze démocrates du Sénat ont récemment envoyé une lettre au président Joe Biden exhortant son administration à prendre des mesures pour alléger le fardeau de la hausse des prix du gaz sur les conducteurs américains.

La lettre, signée par Elizabeth Warren et Ed Markey du Massachusetts, Richard Blumenthal du Connecticut et Maggie Hassan du New Hampshire, entre autres, encourage le président à explorer les options disponibles pour réduire le coût du gaz pour les consommateurs au pompe.

« Selon AAA, le prix moyen national d’un gallon d’essence est le plus élevé depuis 2014, avec une augmentation de plus de 1 $ le gallon depuis la même période l’année dernière. Dans nos États d’origine, les prix élevés de l’essence ont imposé un fardeau indu aux familles et aux petites entreprises qui tentent de joindre les deux bouts, et se sont avérés particulièrement pénibles alors que nos électeurs continuent de se remettre des retombées économiques de la pandémie de COVID-19 », lit-on dans la lettre. .

Sous l’administration Trump, les États-Unis ont atteint l’indépendance énergétique totale, une position qui a été inversée lorsque Biden a pris ses fonctions et a annulé un certain nombre d’accords nationaux sur le gaz et le pétrole qui ont remis l’approvisionnement énergétique américain entre les mains d’entités étrangères. L’une de ces entités est l’OPEP, qui, malgré le récent plaidoyer de Biden, a choisi de maintenir l’augmentation progressive de sa production.

Les sénateurs ont écrit : « Nous partageons les préoccupations de l’administration quant au fait que la décision de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et d’autres de manipuler délibérément les prix du gaz en limitant l’offre, ainsi que le choix des locataires et des producteurs nationaux de continuer à exporter les États-Unis pétrole, menacent d’envoyer des prix déjà records encore plus haut.

Ils ont également noté que « les exportations américaines continues et la collusion en matière d’approvisionnement à l’étranger pourraient être dévastatrices pour de nombreuses personnes dans nos États, ce qui contribuerait à augmenter les factures des familles et des entreprises américaines ».

Le mois dernier, les prix du gaz aux États-Unis ont dépassé 3,40 $ le gallon, en moyenne, plus de 1,25 $ au-dessus de la moyenne nationale d’octobre 2020. Lors d’une assemblée publique fin octobre, le président a déclaré qu’il n’avait pas de « réponse à court terme » à la hausse du gaz. prix, et ne prévoit pas qu’ils baisseront avant 2022. La secrétaire à l’Énergie de Biden, Jennifer Granholm, a ri lors d’une récente interview lorsqu’un journaliste de Bloomberg a posé des questions sur les plans d’augmentation de la production de pétrole aux États-Unis.