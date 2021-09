Onze entreprises ont fait leurs débuts au rabais depuis janvier après avoir levé des fonds via une introduction en bourse

in

Sur le total de 11, cinq des inscriptions à prix réduit, dont Windlas Biotech et Aptus Value Housing Finance India, étaient en septembre (voir tableau).

Par Rajesh Kurup

La précipitation à tirer profit de la frénésie de l’offre publique initiale (IPO) et des valorisations boursières élevées ont conduit de nombreuses sociétés à s’inscrire à une décote cette année. Sur les 36 sociétés qui ont levé des fonds via des introductions en bourse depuis janvier, 11 ont été cotées à prix réduit.

Une cotation à prix réduit se produit lorsqu’une action se termine en dessous du prix d’émission lors de ses débuts sur le marché.

Kalyan Jewelers, basée au Kerala, a dominé les charts avec son cours de clôture en baisse de 13,45% le premier jour de la cotation. Chemplast Sanmar était au dernier rang avec une remise de 1,13 %.

« Le prix de l’introduction en bourse de la plupart des sociétés, qui sont entrées en bourse récemment, était à des valorisations élevées, ce qui sera difficile à maintenir à long terme. En outre, la plupart des introductions en bourse ont été fortement sursouscrites avec la participation à effet de levier, ce qui a conduit à une prise de profit ou à un déploiement rapide de la position à effet de levier », a déclaré Mahesh Singhi, directeur général de la société mondiale de banque d’investissement Singhi Advisors.

«Lorsque ces actions sont entrées en bourse, elles ont commencé à se négocier à des prix réduits, ce qui a fait que les investisseurs de détail ont raté les gains de cotation. Une consolation pour les investisseurs qui ont souscrit aux introductions en bourse est que la plupart des sociétés se négocient désormais au-dessus du prix de l’introduction en bourse, mais cela ne restera pas le même à l’avenir », a déclaré Singhi.

Windlas Biotech (remise de 11,59 %), Suryoday Small Finance Bank (9,44 %), Cartrade Tech (7,29 %), Nuvoco Vistas Corp (6,79 %), Anupam Rasayan India (5,24 %) et Macrotech Developers (4,70 %) étaient entre autres avec une liste à prix réduit cette année.

Sur le total de 11, cinq des inscriptions à prix réduit, dont Windlas Biotech et Aptus Value Housing Finance India, étaient en septembre (voir tableau).

« La faible cotation des dernières introductions en bourse peut être attribuée à la faiblesse des marchés au sens large au moment de leur cotation. La plupart des sociétés liées à l’introduction en bourse appartiennent à l’espace des petites et moyennes capitalisations où il y avait une faiblesse au début du mois d’août. À mesure que le cycle d’introduction en bourse avance, les valorisations ont tendance à devenir plus chères », a déclaré Pranav Haldea, directeur général de Prime Database Group.

«Je ne vois pas la cotation à prix réduit de quelques entreprises pour arrêter le marché primaire. Il existe un pipeline sain d’introductions en bourse, et si les prix sont attractifs et que le marché secondaire continue de rester haussier, nous nous attendons à voir une bonne demande et une bonne cotation », a déclaré Haldea.

Le nombre d’inscriptions à prix réduit cette année est en hausse par rapport à 2020, lorsque 14 sociétés ont lancé une introduction en bourse, dont quatre ont fait leurs débuts avec des remises. Ces sociétés étaient SBI Cards & Payment Services, Angel Broking, UTI Asset Management Company et Equitas Small Finance Bank.

IPO en 2021

Profitant de l’essor des marchés boursiers, les entreprises ont levé environ 47 722 crores de Rs jusqu’à présent cet exercice, contre 31 128 crores de Rs au cours du dernier exercice.

Avec 15 à 20 autres sociétés, telles que Seven Islands Shipping, Arohan Financial Services, Paras Defence & Space Technologies et Shriram Properties, en préparation, cet exercice devrait être une autre bonne année pour les introductions en bourse.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.