Onze hôpitaux espagnols sont parmi les 200 meilleurs au monde

Onze hôpitaux espagnols, dont six situés dans la Communauté de Madrid, deux en Catalogne et un en Navarre, en Andalousie et dans la Communauté valencienne, sont classés parmi les Top 200 mondial, selon la liste Les meilleurs hôpitaux du monde 2021 de la publication américaine Newsweek.

Pour la troisième année consécutive, la publication Newsweek avec le cabinet de recherche Statista, a publié la liste des meilleurs hôpitaux du monde, Les meilleurs hôpitaux du monde 2021. Un total de 2000 centres de santé de plus de 25 pays qui se distinguent par leur engagement envers l’excellence, ainsi que par leurs médecins prestigieux, leurs soins infirmiers et l’utilisation de technologies de pointe, entre autres paramètres. Les classements internationaux et nationaux sont préparés sur la base des recommandations d’experts médicaux, d’enquêtes auprès de patients et de professionnels.

Parmi les 11 centres espagnols qui figurent parmi les 200 premiers de la liste, il y a six de la Communauté de Madrid: La Paz, le Gregorio Marañón, le 12 octobre, la clinique San Carlos, la Ramón y Cajal et la Fondation Jiménez Díaz. Tous figurent également parmi les dix premiers de la liste nationale des Newsweek.

La Catalogne contribue deux centres, l’Hôpital Clínic de Barcelona, ​​qui est mieux situé en espagnol, puisqu’il figure au numéro 38, et la Vall d’Hebron. Les trois autres sont la clinique universitaire de Navarre, la Virgen del Rocío à Séville et l’école polytechnique La Fe à Valence.

En outre, l’un de ces 11 centres, la Fondation Jiménez Díaz, est récemment devenu le premier et le seul au monde à recevoir le Prix ​​d’excellence en gestion par la Fondation européenne pour la gestion de la qualité (EFQM)

