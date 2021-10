Onze prédit contre Tottenham Hotspur: changement de formation attendu – Man United News And Transfer News

Paul Pogba ne sera certainement pas disponible pour le voyage de Manchester United à Londres pour affronter Tottenham Hotspur demain, laissant le manager Ole Gunnar Solskjaer avec une décision difficile à prendre en ce qui concerne le milieu de terrain.

Meilleure nouvelle pour le patron assiégé, Raphaël Varane est de retour à l’entraînement et devrait prendre sa place au cœur de la défense de United qui a fuité 11 buts lors des trois matchs pour lesquels il était absent.

Hier, nous avons examiné quel genre de côté Solskjaer pourrait présenter s’il lançait vraiment les dés et essayait quelque chose de complètement différent après la récente tourmente.

Cependant, comme indiqué dans cet article, nous pensons qu’il est plus dans son caractère de s’en tenir en grande partie à ses lieutenants éprouvés et de confiance, mais avec quelques ajustements.

L’absence de Pogba et la déconnexion entre la défense et l’attaque amèneront sûrement le manager à changer de formation et compte tenu du personnel disponible et de l’opposition, un losange 4-4-2 semble être l’option la plus probable.

En défense, Solskjaer peut penser que la réintroduction de Varane sera suffisante pour stabiliser le navire et il restera donc probablement aux côtés de Harry Maguire, Luke Shaw et Aaron Wan-Bissaka malgré leur forme abjecte.

Il est probable que le milieu de terrain en diamant sera assez conservateur. Bruno Fernandes sera la pointe offensive du diamant, avec Nemanja Matic la pointe défensive.

Il est possible que Donny van de Beek prenne la place de Pogba, avec Fred ou Scott McTominay constituant le quatuor, bien que le patron puisse s’obstiner avec le combo ‘McFred’, pensant que les soutenir avec Matic derrière sera suffisant pour résoudre les problèmes évidents.

Nous espérons que ce n’est pas le cas car la créativité et la largeur seraient rares avec cette option.

À l’avant, il semble très probable que Cristiano Ronaldo et Marcus Rashford obtiendront le feu vert. Solskjaer a une confiance énorme en Rashford et a peut-être un peu peur de reposer Ronaldo.

Ce sera difficile pour Mason Greenwood, qui a été dans une forme exceptionnelle, et Edinson Cavani, Jadon Sancho, Jesse Lingard et Anthony Martial, qui devront tous espérer pouvoir faire bonne impression sur le banc.

Dans cet esprit, voici notre XI prévu pour le coup d’envoi de 17h30 demain :