Onze titres mondiaux et dix-neuf titres européens, ce samedi à Sigüés

Ce samedi 2 octobre, dans la ville de Saragosse de Sigüés, ils se rencontreront cinq grands combattants espagnols qui cumulent à son palmarès pas moins de onze titres mondiaux et dix-neuf titres européens.

Chaque année depuis 1994, le seul périodique sur la boxe en Espagne, ESPABOX, et en même temps le site web spécialisé le plus important de notre pays, ESPABOX.com, nomme, avec la collaboration d’autres médias, le MEILLEUR BOXEUR ESPAGNOL DE L’ANNÉE.

Pendant les premières années, ESPABOX a remis un trophée commémoratif aux vainqueurs, mais l’idée a toujours été de créer une statuette à l’effigie d’un légendaire combattant espagnol. En 1998, le Guide ESPABOX a demandé à des journalistes chevronnés et à des gens du monde de la boxe ayant une longue expérience qui, à leur avis, avait été le meilleur boxeur espagnol du 20ème siècle. Et celui qui a obtenu le plus de points dans l’enquête était l’Aragonais IGNACIO ARA, devant le basque Paulino Uzcudun et du Cubain hispanique José Legrá. Certains commentateurs illustres tels que Manuel Alcántara, Xabier Azpitarte, José Luis Garci ou Elio Guzmán, entre autres, ont élu Ignacio Ara le meilleur.

Par conséquent, il a été convenu de nommer cette reconnaissance comme TROPHÉE ESPABOX-IGNACIO ARA Et depuis l’année dernière, nous avons voulu lui faire l’honneur de mettre son nom et son image sur le trophée, qui a une hauteur d’environ 30 cm et un poids d’environ 400 grammes.

En 2021, nous continuerons à remettre le trophée à Sigüés aux boxeurs qui l’ont déjà atteint et à ceux qui l’ont atteint année après année. Le 2 octobre à Sigüés, certains des meilleurs boxeurs de chaque année recevront leur trophée, dont deux champions du monde tels que Javier Castillejo, celui qui a le plus souvent réussi à être le meilleur de l’année (entre parenthèses), pas moins de onze (1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2006 et 2007), et aussi un de ceux qui plus il l’a atteint, Kiko Martinez (2011, 2012, 2013 et 2014). Ils seront également le vainqueur des deux dernières années, le quadruple champion d’Europe Sergio Garcia (2019 et 2020) et deux doubles champions d’Europe comme José Luis Navarro (1996) et Oscar García Cano (1997). Entre tous, il y a 11 coupes du monde et 19 européennes.

En 2020, ESPABOX à côté de Son Excellence Mairie de Sigüés, ville natale d’Ignacio Ara où se trouve un musée en son honneur, la statuette représentant ce prix a commencé à être décernée rétroactivement. Le 12 septembre de l’année dernière, cinq autres des grands combattants de ces derniers temps sont venus récupérer leur trophée, qui ont été reconnus comme le meilleur boxeur espagnol de l’année, Médina d’Abigail (2017), Juli Giner (2015), Gabriel Campillo (2008, 2009 et 2010), Karim Quibir (2004) et Jorge Sendra (2003).

Ignacio Ara C’était un combattant né en 1909 à Sigüés (Saragosse), douze fois champion d’Espagne des poids moyens et trois fois des mi-lourds entre 1942 et 1947, Champion d’Europe des poids moyens en 1932, le seul Espagnol à l’avoir atteint à ce jour, a disputé le titre mondial des poids moyens à deux reprises, a combattu plus de 200 combats professionnels, le plus de l’histoire espagnole, et n’a jamais perdu par KO contre les meilleurs combattants mondiaux de son poids dans différents pays du monde. Il a voyagé à travers de nombreux pays américains où il a remporté des dizaines de triomphes importants. Sa qualité technique, son intelligence, sa rapidité de mouvements, son punch, sa boxe complète, lui ont valu le surnom de “Le professeur des douze cordes.”

Bientôt, il y aura également une livraison aux meilleurs boxeurs espagnols de chaque année de la TROPHÉE ESPABOX-MARÍA JESÚS ROSA, en l’honneur du champion du monde récemment décédé.