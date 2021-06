Onze voitures électriques pour enfants à réussir cet été

18/06/2021

Le à 09:24 CEST

Il y a des années, lorsque nous parlions de jouer aux poussettes, nous voulions dire passer des heures mortes à diriger nos petites répliques avec nos doigts sur le lit, le sol ou, espérons-le, un parking miniature. C’est désormais insuffisant pour de nombreux enfants qui, imitant les souhaits de leurs parents, aspirent à prendre le volant d’un vrai véhicule. Le marché a répondu à cette inquiétude en fabriquant des voitures très complètes qui suscitent l’envie de certaines personnes âgées.

Les voitures électriques pour enfants ils sont de plus en plus demandés. Si vous avez des enfants qui aiment ou veulent inculquer l’amour pour les voitures, le Voitures électriques pour enfants Amazon ils peuvent devenir un cadeau inoubliable. Ci-dessous, vous pouvez en apprendre davantage sur certains voiture électrique pour enfants qui, sûrement, correspondra à ce que vous recherchez.

le meilleure voiture électrique pour les enfants C’est celui qui offre du plaisir, ainsi que l’apprentissage. L’une des principales caractéristiques de ces voitures est leur grande ressemblance avec les modèles originaux, mais à une échelle plus petite ou mini.

Dans ce cas, même s’il s’agit de jouets, cela permet aux mineurs d’apprendre les avantages de la durabilité dans de vraies voitures.A titre d’exemple, on peut mettre l’utilisation de composants écologiques dans leur production, la non-contamination ou l’absence de bruit.

Concernant leur caractéristiques fonctionnelles, Ils se composent d’un moteur et d’une batterie, d’un système d’économie d’énergie, d’un contrôle électronique de la direction (arrière et avant), de freins électriques et même d’une marche arrière et d’un accélérateur à pédale. Pas mal, hein ? Bien sûr, tout dépendra du modèle.

Ce qu’il faut considérer lors de l’achat d’une voiture électrique pour enfants

De nombreuses caractéristiques nous font opter pour l’une ou l’autre, comme, par exemple, la La technologie Il comprend comme connecteur pour iPhone, la clé qui allume et éteint le moteur, un tableau de bord numérique et intègre même une radio. Cependant, nous vous donnons ici cinq conseilss pour choisir l’un ou l’autre de manière plus pratique :

– Monoplace ou biplace. Ceci est important si vous avez un ou deux enfants afin que vous puissiez tous les deux profiter du temps de jeu ensemble.

– Carrosserie. La variété des modèles est si grande que l’on peut choisir entre un SUV, une supercar, un utilitaire, etc. Il existe déjà des designs de pratiquement toutes les marques.

– Logiquement, le prix. Ce facteur est important, qui sera déterminé par de nombreuses caractéristiques telles que roues, amortissement, composants électriques, technologie incluse, etc.

– Plus important encore, le sécurité. Bien qu’il s’agisse de voitures à basse vitesse, elles doivent être homologué par la réglementation européenne et respecter les mesures de sécurité requises.

– La durée qui a la batterie.

Fiat 500

Si tu veux acheter une voiture électrique pour les enfants, ce modèle est parfait. Il fonctionne sur tout type de surface comme le gravier, l’herbe ou le béton.

Il se compose d’un tambours 12V, télécommande avec 3 vitesses et un démarrage progressif de la vitesse qui gardera le petit totalement en sécurité et à portée de main.

Parfait pour les enfants à partir de 12 mois pour combiner leurs premiers pas avec un apprentissage amusant jusqu’à quatre ans.

A aussi amortisseurs réel pour améliorer les performances sur des surfaces plus difficiles et licence officielle FCA, en plus de l’homologation européenne et de la garantie nécessaire pour votre totale tranquillité d’esprit.

Homcom

C’est un modèle tout-terrain, de type Jeep, et l’un des meilleurs voitures électriques pour enfants sur Amazon.

La voiture a des roues surdimensionnées pour tous les types de terrain, du plus raide au lisse. Très résistant grâce à ses matériaux, il est idéal pour les enfants de trois ans et plus. Les portes sont à charnières et les sièges sont rembourrés pour un maximum de confort.

Avoir grand nombre d’extensions comme lecteur mp3 et radio, port USB, slot microSD et télécommande pour contrôler les mouvements de votre tout-petit à tout moment.

Pour choisir le meilleure voiture électrique pour les enfants Il ne vous reste plus qu’à chercher, comparer et choisir d’acquérir celui qui correspond le mieux à vos attentes.

Bentley

est voiture électrique pour enfants Il a des lumières et des sons qui imitent les originaux de votre modèle BMW. Il se décline en bleu avec un design haut au niveau de la carrosserie et agressif par rapport à ses formes. C’est une excellente alternative pour les enfants qui ont déjà un goût de la voiture défini. Il coûte 185,99 € et peut être payé en plusieurs fois.

Audi R8 Spyder

Cette Audi miniature a une puissance nominale de 12 V, parfaite pour un jeune enfant. Selon la couleur, il coûte 209,99 € (en blanc) ou 199,99 € (en rouge). C’est une option très appropriée pour profiter de son design grâce au siège en cuir. Idéal en option pour voiture enfant de luxe!

Audi TT RS

Disponible en blanc, rouge, bleu et noir, la nouvelle Audi TT RS est officiellement sous licence Audi de BabyCoches et est une excellente réplique de l’original adulte avec les logos de la marque et une finition exceptionnelle. Ce modèle est évalué à 12 volts et dispose de deux moteurs sur l’essieu arrière. Il comprend également un équipement audio avec MP3, SD et USB, avec contrôle du volume, contrôle des chansons, pause, etc. Ses roues avec bande de roulement centrale améliorent l’adhérence. Et pour augmenter la sécurité, il dispose de contrôles parentaux pour limiter la vitesse, les déplacements ou effectuer un arrêt d’urgence.

Lamborghini Aventador

Ce spectaculaire véhicule Lamborghini est doté de portes à ouverture en ciseaux (vers le haut) avec amortissement de sécurité. Il a une suspension indépendante et des pneus en caoutchouc plus sportifs. Il a des détails que vous allez adorer tels que les sphères rétroéclairées sur le tableau de bord, les garnitures sportives sur les roues et le siège imprimé du logo officiel Lamborghini.

Portée Rapide

Conçue dans une couleur rose bonbon, cette voiture est conçue pour les enfants de cinq ans et plus. De nombreux détails le rendent recommandable : du vrai son de démarrage lorsque la clé est tournée, aux rétroviseurs rabattables, en passant par l’indicateur de charge sur l’écran d’information du tableau de bord ou le panneau de commande rétroéclairé. Le temps de charge recommandé se situe entre six et huit heures. À partir de là, le véhicule peut rouler pendant une heure ou deux à la fois, selon l’utilisation, le poids de celui qui le conduit et le type de surface sur lequel il circule.

Porsche 911 turbo

La Porsche 911 Turbo S à 6 vitesses est sous licence officielle de la marque Porsche et est recommandée pour les enfants à partir de trois ans. Il s’agit d’une édition spéciale en jaune avec un design moderne et actuel, des lumières et des sons (comme le moteur et le klaxon) et une connexion mp3 pour que vous puissiez profiter de la meilleure musique en conduisant. Cette voiture atteint une vitesse de 4 ou 5 km/h grâce à sa pédale d’accélération et son frein électrique, et peut être contrôlée à distance grâce à l’application gratuite Injusa.

Mercedes GLA

Sous licence officielle de Mercedes Benz (emblèmes et logos officiels), cette voiture électrique a une capacité de charge maximale de 30 kg, un levier de vitesses sur le tableau de bord (pour que l’enfant puisse choisir la marche avant, la marche arrière ou l’arrêt) et deux moteurs de 25w (50w au total) . La voiture est également équipée d’une fonction de démarrage lent, ce qui contribue à une plus grande sécurité lors de l’utilisation. Avec ses feux avant et arrière à led, son lecteur mp3, sa télécommande et son bon système de suspension, c’est le véhicule idéal pour se lancer dans de grandes aventures.

BMW M6 GT

Fabriqué par Ataa Cars, ce véhicule est officiellement autorisé par BMW. Mesurant 106 x 64 x 51 centimètres, il atteint une vitesse maximale de 6 km/h. Il se distingue également par le levier de changement de direction sur le tableau de bord, qui vous permet de sélectionner la marche avant et la marche arrière. Trois vitesses différentes peuvent être sélectionnées à partir de la télécommande et le véhicule peut être arrêté en cas de danger. En l’achetant sur Amazon, vous recevez le produit dans un délai maximum de 48 heures et entièrement gratuit.

Ne doute jamais de ça voitures électriques pour enfants Ils sont toujours une bonne option à long terme : ils s’amuseront et, en plus, ils apprendront à respecter le code de la route et à prendre soin d’un objet de valeur. Si vous voulez faire un bon cadeau, choisissez l’un de ces voitures électriques pour enfants et vous êtes sûr d’avoir raison. Osez répandre l’amour du monde automobile dès les premières années !

