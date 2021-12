Ookla acquiert RootMetrics dans le cadre d’un accord d’analyse sans fil à Seattle

(Capture d’écran RootMetrics)

Deux sociétés de mesure sans fil de la région de Seattle unissent leurs forces.

Ookla a annoncé l’acquisition de RootMetrics, une société basée à Bellevue, dans l’État de Washington, qui fournit des informations sur les performances des réseaux cellulaires.

Fondée en 2008, RootMetrics teste la vitesse et la fiabilité des opérateurs de réseaux mobiles. Il vend des données aux agences gouvernementales, aux opérateurs de réseaux mobiles, aux fournisseurs de tours et d’infrastructures, aux sociétés de gestion de flotte, etc. RootMetrics a été racheté par IHS, une entreprise du Colorado, en 2015. Elle compte moins de 50 employés.

Ookla est connu pour son application phare Speedtest qui collecte des données de connexion Internet en crowdsourcing. Ookla possède également Downdetector, qui fournit des informations sur les pannes de sites Web, et a acquis plus tôt cette année Solutella, une société de tests de conduite.

L’entreprise de 15 ans emploie environ 200 personnes à Seattle, Memphis, Tennessee et Dublin. Il est dirigé par le PDG et co-fondateur Doug Suttles. Ziff Davis a acquis Ookla en 2014.

« Ookla plus RootMetrics permet pleinement le trio d’évaluation du réseau de la mesure de la foule, des tests contrôlés et de la perception des consommateurs – avec un modèle commercial durable qui devrait prospérer grâce à la révolution de la confidentialité », a déclaré Suttles dans un communiqué.