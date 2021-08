Oommen Chandy, KC Venugopal, d’autres retenus par CBI en cas d’abus sexuels présumés

in

L’ancien ministre en chef du Kerala, Oommen Chandy (à gauche) et le secrétaire général de l’AICC, KC Venugopal (à droite)

La CBI a enregistré des poursuites contre le secrétaire général du All India Congress Committee (AICC), KC Venugopal, l’ancien ministre en chef du Kerala Oommen Chandy et trois autres personnes pour l’exploitation sexuelle présumée d’une femme entrepreneur accusée dans l’affaire d’escroquerie solaire de 2013.

L’agence d’enquête a également déposé des FIR contre les députés du Congrès Adoor Prakash, Hibi Eden et le député du Congrès AP Anil Kumar. Le vice-président national du BJP, AP Abdullakutty, est également accusé dans l’une des affaires.

