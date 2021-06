Oops! L’accord Fire TV Stick Lite à 18 $ d’Amazon vient-il d’apparaître tôt? – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Eh bien, qu’avons-nous ici, les chasseurs de bonnes affaires ? Est-ce que quelqu’un chez Amazon est devenu un peu trop excité et a appuyé sur la gâchette un peu tôt sur l’incroyable de l’entreprise Fire TV Stick Lite Offre Prime Day ?!

Et le Fire TV Stick 4K est tombé à son prix Prime Day de 24,99 $ !

Il va sans dire que d’innombrables vendeurs tiers sautent toujours le pas le premier jour. En lançant une partie ou même la totalité de leurs grosses offres Prime Day avant le début du Prime Day, ils ont une chance d’obtenir un peu plus d’exposition avant que toute cette compétition ne se déroule le Prime Day. Inutile de dire que c’est une chose fantastique pour les acheteurs car cela vous donne un peu plus de temps pour trouver des offres phénoménales Prime Day !

Vous recherchez des points saillants parmi les premières offres Prime Day que vous pouvez acheter dès maintenant ? Quelques exemples fantastiques incluent une remise supplémentaire surprise qui AirPods Pro à un nouveau prix bas de 2021 sur Amazon, une double remise choquante qui fait tomber le best-seller mini prises intelligentes Wi-Fi à seulement 2,97 $ chacun, une offre incroyable qui vous offre un Ordinateur portable Hyundai Windows 10 fourni avec une carte microSDXC de 128 Go pour seulement 229,99 $, une remise rare qui laisse tomber le plus récent Thermostat Nest à son prix le plus bas jamais atteint, un plus bas historique de 29,99 $ pour le nouveau chaud Roku Express 4K+, et une incroyable double remise qui laisse tomber l’étonnant Projecteur home cinéma portable YABER Pro V7 à seulement 259,99 $ au lieu de 600 $.

Ces offres sont dingues !

Maintenant, quelle est la seule chose que toutes ces premières offres Prime Day qui ont été mises en ligne dimanche ont en commun ? C’est vrai… ce sont tous des produits qui proviennent de sociétés tierces comme Apple, Nest et Roku. Pendant ce temps, les offres folles Prime Day 2021 d’Amazon ne sont pas censées être mises en ligne avant minuit PT, ou 3 h 00 HE. Bien sûr, il y a des tonnes d’offres Prime Day sur cette page spéciale d’Amazon, mais ces bonnes affaires ont été disponibles toute la semaine. Maintenant, cependant, si vous vous rendez sur le site d’Amazon, vous verrez une nouvelle offre incroyable qui vient d’apparaître il y a quelques instants.

Dépêchez-vous et vous pouvez ramasser un 30 $ Fire TV Stick Lite pour le prix le plus bas de tous les temps de seulement 17,99 $ ou obtenez le Fire TV Stick 4K pour 24,99 $ !

Peut-être qu’Amazon avait prévu de mettre en ligne cet accord plus tôt, ou peut-être pas. Dans les deux cas, il y a une chance très réelle que cet accord se vende très bientôt maintenant que nous avons laissé le chat sortir du sac. En d’autres termes, dépêchez-vous ou vous pourriez manquer. Et si vous voulez avoir une idée de ce que vous devez attendre d’autre une fois que Prime Day commence réellement au milieu de la nuit ce soir, consultez le texte de présentation suivant d’un récent communiqué de presse d’Amazon :

Électronique: Économisez sur certains produits HP et certains ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et moniteurs de marques comme Acer, ASUS et LG. De plus, économisez jusqu’à 40 % sur les appareils électroniques Amazon Basics, 40 % sur une sélection d’écouteurs Sony et JBL, jusqu’à 20 % sur les téléviseurs 4K des meilleures marques et 25 % sur Mario Kart Live : Home Circuit éditions Mario et Luigi de Nintendo.

Maison intelligente: Économisez 38 % sur un ensemble comprenant la dernière serrure intelligente d’août, la Smart Lock Pro et un point d’écho de 3e génération, et 30 % sur certains appareils domestiques intelligents de TP-Link, Sengled, GE, Sylvania, et plus encore.

Appareils Amazon : Économisez jusqu’à 50 % sur les appareils Amazon Fire TV, y compris le Fire TV Stick 4K avec Alexa Voice Remote (24,99 $); 30 % sur la manette Luna (48,99 $); jusqu’à 70% sur les appareils Echo, y compris Echo Show 8, 2e génération (94,99 $) et Echo Auto (14,99 $); jusqu’à 50 % sur les tablettes Fire et les packs d’accessoires, y compris le tout nouveau Fire HD 10 (79,99 $) et Fire HD 8 Kids (69,99 $); jusqu’à 40 % sur les appareils Ring, y compris Ring Video Doorbell Wired (44,99 $) et le kit de 5 pièces Ring Alarm (119,99 $); jusqu’à 40 % de réduction sur les appareils Kindle, y compris Kindle Paperwhite (79,99 $) et Kindle Kids Edition (64,99 $); plus de 40 % de réduction sur les appareils Blink, y compris Blink Mini (19,99 $); 35 % de réduction sur les appareils eero, y compris le pack de trois du système Wi-Fi 6 maillé double bande Amazon eero 6 (181 $) et 30 % de réduction sur la bande Amazon Halo (69,99 $).

Petite entreprise: Économisez sur les emballages alimentaires durables et réutilisables de Bee’s Wrap, les couvertures, les protège-matelas, les protège-matelas et les surmatelas de Bare Home, les produits Zest Tea sur du thé chaud énergétique de qualité supérieure, Finer Form pour les équipements de gym tels que le banc de musculation multifonctionnel et le miel de fleurs sauvages Toniques bien-être au vinaigre de cidre de pomme Fire Cider. Vous trouverez d’autres offres de petites entreprises sur amazon.com/supportsmall.

Amazon fait à la main : Économisez jusqu’à 20 % sur une sélection de décorations, bijoux et produits de beauté faits à la main, y compris la bougie Spa Day de Sweet Water Décor, le coffret cadeau Citrus Spa Day de Lizush et le diffuseur en bois de teck et tabac de Lorenzen Candle Co.

Barre de lancement Amazon : Économisez jusqu’à 40 % sur l’ensemble de masques faciaux Facetory Collection et 30 % sur le robot de désherbage Tertill.

Mode: Économisez jusqu’à 40 % sur certains styles actifs et lounge de Shopbop, y compris Honeydew Intimates, Splits59 et Beyond Yoga, jusqu’à 20 % sur certains styles de The Drop et jusqu’à 40 % sur certains vêtements C9 Champion. De plus, économisez sur certains vêtements de sport Columbia et sur une sélection de vêtements pour hommes et femmes des marques Amazon.

Beauté et bien-être : Économisez sur les produits de beauté haut de gamme ainsi que sur les outils capillaires de Revlon, Hot Tools et plus encore. De plus, économisez 50 % sur le kit de service génétique personnel 23andMe Health + Ancestry.

De bébé: Économisez jusqu’à 30 % sur les couches pour bébés, les lingettes et plus encore des marques Amazon Mama Bear et Solimo et jusqu’à 40 % sur les produits pour bébés Graco.

Cuisine: Économisez sur certains ensembles de machines à eau pétillante SodaStream Fizzi, les batteries de cuisine Hestan ProBond Collection, le stockage réutilisable Stasher, les mélangeurs à main à immersion Dash Chef Series et jusqu’à 40 % sur les produits de cuisine d’Amazon Basics.

Domicile: Économisez sur certains tapis de Safavieh et nuLOOM, des matelas de Malouf, des purificateurs d’air et des aspirateurs de Bissell et des purificateurs d’air de BlueAir. De plus, économisez jusqu’à 40 % sur l’essentiel de la maison d’Amazon Basics.

Un meuble: Économisez jusqu’à 40 % sur les meubles des marques Amazon, notamment Rivet, Stone & Beam et Amazon Basics.

Pelouse et jardin : Économisez 20 % sur certains foyers et bols à feu Outland Living, certains fumoirs et accessoires Cuisinart et les spas gonflables Bestway.

Animaux domestiques: Économisez jusqu’à 40 % sur les aliments pour animaux, les friandises et les produits essentiels des marques Amazon Wag, Kitzy et Amazon Basics.

Outils: Économisez 50 $ lorsque vous dépensez 200 $ ou plus sur certains outils BOSCH, 10 $ lorsque vous dépensez 50 $ ou plus sur certains outils BLACK+DECKER et 10 $ lorsque vous dépensez 40 $ ou plus sur certains outils DEWALT.

Sports et plein air : Économisez 20 % sur les équipements d’exercice Bowflex et les appareils d’exercice Schwinn, jusqu’à 40 % sur les produits de fitness d’Amazon Basics et 30 % sur Under Armour for the Family. De plus, économisez sur les équipements de plein air Coleman, Marmot et ExOfficio, les bouteilles d’eau et les accessoires CamelBak et les vêtements de sport Columbia.

Automobile: Économisez 20 % sur une sélection de produits automobiles Schumacher et de pneus Cooper.

Jouets: Économisez sur les ensembles de construction LEGO, Playmobil et Magna-Tiles et les jouets de Barbie, Fisher-Price, NERF, Melissa & Doug, Little Tikes et plus encore.

Marché des aliments complets : Offres dans tout le magasin du 16/06 au 22/06 sur de nouveaux articles saisonniers exclusifs, notamment la tarte au coucher du soleil d’été de Whole Foods Market (25 % de réduction), la pizza Heirloom Caprese de Whole Foods Market (10 $) et la limonade aux baies de papillon (1 $) ainsi que des favoris comme mochi en portion individuelle (achetez-en un, obtenez-en un gratuit), steaks de côte de bœuf (11,99 $/lb), bar chilien (25 % de rabais) et bouteilles d’eau réutilisables (30 % de rabais).

Amazon Musique : Les membres Prime qui n’ont pas encore essayé Amazon Music Unlimited peuvent bénéficier de notre meilleure offre : quatre mois de service d’abonnement premium gratuits, avec un accès illimité à plus de 75 millions de chansons sans publicité et à des millions d’épisodes de podcast. De plus, à l’achat de certains appareils Amazon Echo, les membres Prime nouveaux sur Amazon Music Unlimited peuvent bénéficier gratuitement de six mois de service d’abonnement premium.

Vidéo principale : Profitez d’une sélection de titres à louer ou à acheter jusqu’à 50% de réduction. Et pendant une durée limitée, les clients pourront s’abonner à certaines chaînes pour 0,99 $ par mois pendant deux mois au maximum s’ils ne sont pas déjà abonnés. Ne payez que pour les chaînes que vous voulez et annulez à tout moment. Une liste complète des offres Prime Video, y compris la fenêtre d’offre pour chacune, est disponible sur amazon.com/primememberdeals.

Kindle illimité: Les membres Prime qui découvrent Kindle Unlimited bénéficient de quatre mois gratuits avec un nouvel abonnement. Les lecteurs de Kindle Unlimited peuvent lire autant qu’ils le souhaitent parmi une sélection sans cesse croissante de plus de 2 millions de livres électroniques, de milliers de livres audio, de bandes dessinées, de lectures courtes et de magazines, y compris des titres à succès comme la trilogie Hunger Games, The Other Emily de Dean Koontz, Drown Her Sorrows de Melinda Leigh, In Her Tracks de Robert Dugoni et Take the Lead de Jessica Simpson. Pour en savoir plus, rendez-vous sur amazon.com/ku.

Amazon Explorer: Les membres Prime bénéficient de 50 % de réduction sur toutes les expériences interactives diffusées en direct d’Amazon Explore ce Prime Day. Visitez des chats sauvages au Costa Rica, faites une promenade en pousse-pousse à Tokyo, achetez de l’artisanat fait main dans une boutique familiale à Florence et apprenez de nouvelles compétences de la cuisine à l’artisanat avec des experts du monde entier. Amazon Explore est un excellent moyen pour les clients de s’amuser et de soutenir les entreprises locales avec des achats instantanés sur place. Meilleure offre du jour Ajoutez Alexa mains libres à votre voiture pour 14,99 $ au lieu de 50 $ avec cette offre Prime Day folle et anticipée ! Prix ​​catalogue : 49,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 35,00 $ (70 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

