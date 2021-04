Oops! MSNBC mélange les membres du Congrès Alcee Hastings et Bennie Thompson ⋆ .

Mardi matin, les téléspectateurs de MSNBC ont eu droit au dernier exemple de faux pas récurrent sur le réseau d’information libéral alors que deux membres afro-américains du Congrès étaient confondus.

Dans l’émission Hallie Jackson Reports, alors qu’un rapport complet était publié sur le décès du membre du Congrès de Floride Alcee Hastings, pendant environ 30 secondes, une vidéo du membre du Congrès du Mississippi Bennie Thompson a été montrée à l’écran avant d’être remplacée par une image réelle du membre du Congrès Hastings.

À 10 h 12, heure de l’Est, Jackson a rappelé aux téléspectateurs:

Nous avons mentionné deux nouvelles de dernière heure de la Colline – l’autre, difficile pour les amis et la famille du député démocrate Alcee Hastings de Floride, bien sûr. Nous apprenons ce matin que nous comprenons qu’il est décédé à 84 ans. Il luttait contre un cancer du pancréas de stade 3.

Pendant qu’elle parlait, une image réelle du membre du Congrès est apparue à l’écran pendant environ huit secondes jusqu’à ce qu’elle présente le correspondant Garrett Haake pour donner plus de détails. Pendant que Haake parlait, une vidéo du membre du Congrès Thompson, qui est toujours en vie, était affichée à l’écran pendant environ 30 secondes avant qu’elle ne soit remplacée par des images du vrai membre du Congrès Hastings.

Mercredi matin, vers 10 h 14, Jackson a présenté des excuses pour l’erreur:

Nous voulons nous excuser pour une erreur que nous avons commise hier dans cette émission. Lors du reportage sur la mort du membre du Congrès Alcee Hastings, nous avons montré par erreur une vidéo du membre du Congrès Bennie Thompson, ce qui n’aurait jamais dû se produire. Nous sommes désolés. Le membre du Congrès Hastings a servi l’État de Floride pendant près de trois décennies à la Chambre et mérite un hommage digne de ce service …

Il est à noter que plusieurs ancres MSNBC ont fait des gaffes similaires au fil des ans, notamment Contessa Brewer en 2009 et Chris Matthews il y a un peu plus d’un an.

Voici la vidéo de Brewer:

Et ce n’est pas seulement une question de présentateurs de nouvelles blancs qui ont du mal à faire la distinction entre les politiciens noirs. L’été dernier, la seule présentatrice afro-américaine du réseau de nouvelles libérales, Joy Reid, a mélangé quelques membres blancs du Congrès – Louie Gohmert du Texas et Ted Yoho de Floride.

Et, également l’année dernière, le CBS Evening News a confondu le membre du Congrès de l’époque, John Lewis, avec l’ancien membre du Congrès du Maryland, Elijah Cummings.

L’épisode de mardi de Hallie Jackson Reports a été parrainé en partie par SafeLife. Leurs coordonnées sont liées.

Les transcriptions suivent. Cliquez sur «développer» pour en savoir plus.

MSNBC

Rapports Hallie Jackson

6 avril 2021

10 h 12, heure de l’Est

HALLIE JACKSON: Nous avons mentionné deux nouvelles de dernière minute de la Colline – l’autre, difficile pour les amis et la famille du député démocrate Alcee Hastings de Floride, bien sûr. Nous apprenons ce matin que nous comprenons qu’il est décédé à 84 ans. Il luttait contre un cancer du pancréas de stade 3. Je veux faire venir Garrett Haake de NBC sur la colline. Garrett, parlez-nous de ce que nous savons.

GARRETT HAAKE: Eh bien, Hastings luttait contre le cancer depuis un bon moment maintenant. Nous savions qu’il était en mauvaise santé. Il avait profité du vote par procuration qui était disponible pour les membres pendant la pandémie de coronavirus. Il était le doyen de la délégation du Congrès de Floride représentant une tranche du comté de Broward, du comté de Palm Beach, de la région de West Palm Beach, et sa mort maintenant en termes politiques place les démocrates de la Chambre dans une position encore plus difficile qu’avant – cela abaisse essentiellement le seuil pour les membres qui peuvent perdre sur un vote donné à seulement trois démocrates. Donc, trois démocrates de la Chambre votent contre toute priorité démocratique et les républicains restent unis, cela ne passe pas.

Maintenant, Hastings – il y aura une élection spéciale pour le remplacer en Floride, mais, pour l’instant, cette nouvelle se répand en quelque sorte dans la communauté du Congrès. Hastings a eu une longue et intéressante vie en politique en tant qu’avocat des droits civiques, juge fédéral mis en accusation. Ensuite, bien sûr, le plus ancien membre de la délégation du Congrès de Floride. On se souviendra de lui de différentes manières pour tous ces différents rôles au service des habitants de la Floride.

(…)

7 avril 2021

10h14

HALLIE JACKSON: Nous voulons nous excuser pour une erreur que nous avons faite sur cette émission hier. Lors du reportage sur la mort du membre du Congrès Alcee Hastings, nous avons montré par erreur une vidéo du membre du Congrès Bennie Thompson, ce qui n’aurait jamais dû se produire. Nous sommes désolés. Le membre du Congrès Hastings a servi l’État de Floride pendant près de trois décennies à la Chambre et mérite un hommage digne de ce service.

Il a été le premier juge fédéral noir de l’État et un militant des droits civiques de longue date. Le président Biden a déclaré que le membre du Congrès Hastings était passionné par le fait d’aider notre nation à tenir pleinement sa promesse pour tous les Américains, et la présidente Nancy Pelosi l’a qualifié de champion des plus vulnérables de notre pays.