Oops! Quelqu’un a oublié de mettre fin à l’offre folle d’Amazon pour un ordinateur portable Windows 10 Pro à 220 $

Les erreurs sont généralement de mauvaises choses. Nous les fabriquons tous, mais nous essayons tous de les éviter autant que possible. Parfois, cependant, les erreurs ne sont pas si graves. C’est particulièrement vrai chez Amazon. Pourquoi? Parce que lorsqu’Amazon fait une erreur, cela signifie généralement que quelque chose est moins cher qu’il ne devrait l’être.

Ou, dans ce cas, cela signifie que quelqu’un a oublié de mettre fin à un accord incroyable avec Amazon sur un Ensemble ordinateur portable Windows 10 Pro et carte microSDXC 128 Go. Ce pack est proposé à un prix si bas que c’est presque trop beau pour être vrai !

Il y a tellement d’offres fantastiques disponibles en ce moment sur Amazon. Vous cherchez des exemples ? Que diriez-vous du n°1 des ventes Ouvre-porte de garage intelligent myQ en vente avec une remise importante (et obtenez un crédit de 40 $ avec la promo Amazon Key) ?! A noter également, le plus récent Thermostat Nest en vente à un nouveau bas prix historique de 87,99 $ au lieu de 130 $. C’est 12 $ de moins qu’au Prime Day du mois dernier ! Vous trouverez également d’énormes rabais de 70 $ ou 80 $ sur le Apple Watch série 6, les Roku Streaming Stick+ pour 39$, Mini prises intelligentes TP-Link Kasa pour un plus bas historique de 6,07 $ chacun, et plus encore.

Au-delà de tout cela, il y a un autre contrat épique de Prime Day dont nous devons vous parler. Nous devons également vous avertir que cela pourrait être votre dernière chance de participer à l’action.

Le plus récent d’Apple ipad air est de 60 $ de réduction en ce moment, ce qui est une excellente affaire. Envie de dépenser encore moins ? Vous pouvez prendre la génération actuelle iPad 10,2 pouces à partir de seulement 299 $. Ce sont deux excellentes valeurs. Cela dit, pourquoi s’embêter avec une tablette alors que vous pouvez obtenir un ordinateur portable pour beaucoup moins cher ? Non, nous ne parlons pas d’un Mac, bien que le Macbook Air est en vente dès maintenant pour seulement 899,99 $. Nous parlons d’un incroyable accord sur les ordinateurs portables Windows 10 Pro que vous devez voir pour le croire.

Hyundai est évidemment une marque massive. Mais ce n’est certainement pas le prénom auquel vous pensez lorsque vous pensez aux ordinateurs portables Windows 10. Cela est sur le point de changer, cependant, car il existe actuellement un accord incroyable sur Amazon qui a été reporté de Prime Day.

Dépêchez-vous sur le site d’Amazon et vous pouvez marquer un Ensemble d’ordinateurs portables et de cartes MicroSD de 128 Go pour Hyundai Thinnote-A pour seulement 219,99 $ lorsque vous coupez le coupon sur le site d’Amazon. Ce n’est pas une faute de frappe … vous obtiendrez un véritable ordinateur portable Windows 10 avec un écran de 14,1 pouces, Intel HD Graphics 500, un processeur Intel Celeron, 64 Go de stockage plus un emplacement de disque dur SATA 2,5″ extensible et un microSDXC de 128 Go fourni carte… le tout pour seulement 219,99 $ en trois couleurs différentes !

Aussi, si vous voulez un modèle plus puissant, vous pouvez accrocher un ordinateur portable Hyundai amélioré avec deux fois plus de RAM et 128 Go de stockage SSD pour seulement 279,99 $. Mais il ne vous reste plus beaucoup de temps pour en profiter car cette offre est presque épuisée.

Ces offres impressionnantes devaient se terminer lundi dernier, le 5 juillet. Mais pour une raison quelconque, elles sont toutes les deux toujours disponibles dès maintenant ! Amazon pourrait débrancher la prise à tout moment, et nous avons le sentiment qu’il le fera maintenant que nous avons laissé le chat sortir du sac. En d’autres termes, c’est maintenant ou jamais si vous voulez entrer dans l’action !

Ensemble ordinateur portable Hyundai et carte MicroSD 128 Go | Thinnote-A 14,1″ – Ordinateur portable Intel Celeron | 4 Go de RAM,…

Prix: 219,99 $

Vous économisez : 30,00 $ (12%)

Acheter maintenant

Hyundai | HyBook, 14,1″ – Intel Celeron N4120 | Écran 1366 x 768 | 8 Go de RAM | 128 Go SSD | Ex…

Prix: 279,99 $

Vous économisez : 20,00 $ (7%)

Acheter maintenant

Voici quelques points clés à retenir :

L’ensemble comprend l’ordinateur portable Thinnote 14,1 pouces étonnamment rapide de Hyundai ainsi qu’un écran 128 Go de carte microSDXC 14,1 pouces, Intel HD Graphics 500, un processeur Intel Celeron et 64 Go de stockage plus un emplacement de disque dur SATA 2,5″ extensible Léger et portable, mince et élégant Le Thinnote-A est livré avec 64 Go de stockage intégré, et il existe deux façons de l’étendre – un emplacement pour disque dur SATA 2,5″ et un emplacement pour carte microSD Windows 10 Pro Le Wi-Fi double bande augmente la portée et améliore la stabilité – comprend également un port Ethernet RJ45

La publication Oups ! Quelqu’un a oublié de mettre fin à l’offre folle d’Amazon pour un ordinateur portable Windows 10 Pro de 220 $, apparue en premier sur ..

