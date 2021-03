Oops! Un hodl 100% Bitcoin a surpassé de 170% le panier altcoin 2017 de CNBC

Bitcoin (BTC) a produit des rendements phénoménaux la plupart des années, mais lorsqu’il s’agit de les maximiser, il vaut mieux simplement acheter et hodl.

Telle était la conclusion des nouvelles données circulant sur les médias sociaux cette semaine, qui jettent un doute sérieux sur le bien-fondé de suivre les conseils en investissement des médias grand public.

Vous ne croyez pas au battage médiatique?

Sous le microscope se trouvait CNBC, qui offrait en 2017 aux téléspectateurs un portefeuille d’investissement composé de 30% de Bitcoin et de 70% d’altcoins.

Quatre ans plus tard, ceux qui ont investi 10 000 $ à l’époque ont maintenant environ 52 300 $. S’ils venaient d’acheter et de loger Bitcoin, ils auraient plus de 140000 $.

« L’allocation de 30% #BTC est responsable de 75% du rendement », a noté le compte Twitter StatsBTC, qui a téléchargé les chiffres, dans les commentaires.

Le portefeuille de CNBC est venu avec l’aimable autorisation de l’expert bien connu Brian Kelly, des mois avant qu’il n’atteigne alors des sommets historiques de 20 000 $. Les altcoins ont également connu des pics, des mois plus tard au début de 2018, la plupart d’entre eux se bloquant et ne se rétablissant jamais.

Par la suite, le réseau a acquis une réputation peu enviable d’agir comme un signal d’achat pour les investisseurs – ironiquement en leur disant de ne pas investir dans Bitcoin. Le même sort a depuis frappé les goûts du bug d’or Peter Schiff.

Comme Cointelegraph l’a rapporté, son collègue hôte Jim Cramer, d’un autre côté, a adopté Bitcoin grâce à la persuasion du cofondateur de Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano. Son investissement, estimé à environ 500 000 dollars, a fait de Cramer « une tonne d’argent », a-t-il déclaré plus tôt ce mois-ci.

Tous saluent le roi

Pendant ce temps, même une stratégie HODL à plus long terme aura souffert de l’exposition aux altcoins au détriment de sa présence Bitcoin.

Selon Bob Simon, propriétaire du compte StatsBTC, 100 dollars répartis à parts égales entre Bitcoin, Litecoin, XRP, Dogecoin et Peercoin en mars 2014 valent désormais 6000 dollars. Un punt uniquement Bitcoin, en revanche, se vendrait 12130 $.

« Un panier également pondéré des 5 principales crypto-monnaies a sous-performé le Bitcoin de plus de 50% au cours des 7 dernières années », a-t-il résumé.

Bitcoin vs retours d’investissement mixtes. Source: Bob Simon / Twitter

Les analystes estiment toujours que l’été prochain produira d’énormes gains pour les altcoins, l’un d’entre eux faisant valoir qu’un pic de prix « Alt Season 2.0 » a déjà commencé.