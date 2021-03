Op-ed | Ne négligez pas le rôle de la FAA dans la course à l’espace privé

ESpaceX de lon Musk a bouleversé les croyances de longue date sur le fonctionnement de l’industrie spatiale et élargi en permanence la réflexion sur les contrats gouvernementaux avec l’industrie. Cet impact a été ressenti dans toutes les entreprises spatiales de sécurité nationale, civiles et commerciales. À cause du procès qu’il colonisé avec l’armée de l’air en 2015, les anciennes hypothèses sur le marché de lancement du gouvernement pour les services de lancement de sécurité nationale ont disparu. Au cours des six dernières années, le coût, la capacité et la fiabilité ont poussé le gouvernement à passer des contrats pour le lancement de satellites militaires et de cargaison dans l’espace, les contribuables et la sécurité nationale en récoltant les bénéfices. Cependant, en tant que leader des vols spatiaux privés, SpaceX doit également donner le meilleur exemple à l’ensemble du secteur en travaillant avec les organismes de réglementation qui protègent et font progresser l’avenir des vols spatiaux privés.

Le vaisseau spatial de SpaceX récemment a éclaté après avoir semblé atterrir avec succès. Les vols d’essai explosent fréquemment; l’échec fait partie de la courbe d’apprentissage de l’industrie. Cela dit, il s’agit de la troisième explosion consécutive du vaisseau spatial SpaceX, et la Federal Aviation Administration a déclaré que la société avait violé sa licence de lancement de la FAA dans la première des trois explosions.

Par l’agence, SpaceX «a demandé une dérogation pour dépasser le risque public maximum autorisé par les règlements de sécurité fédéraux», mais a quand même procédé au lancement après avoir refusé cette demande. Musk a critiqué l’agence, déclarant que «la division spatiale de la FAA a une structure réglementaire fondamentalement brisée.» En tant qu’ancien chef de cabinet par intérim du Bureau du transport spatial commercial de la Federal Aviation Administration et secrétaire exécutif adjoint du Conseil national de l’espace, je peux affirmer avec confiance que cette caractérisation de la structure réglementaire actuelle ne reflète tout simplement pas la réalité. Le système de réglementation peut et devrait être meilleur (une cause que j’ai personnellement défendue tout au long de ma carrière), mais la réglementation de l’espace commercial de la FAA est parmi les lois les moins restrictives et les plus flexibles auxquelles les opérations spatiales commerciales sont confrontées lorsqu’elles traitent avec le gouvernement fédéral.

Les règles que la FAA a actuellement dans les livres sont loin d’être controversées. Ils veillent simplement à ce que les lancements n’imposent pas une charge excessive de risque pour la sécurité de l’espace aérien ou du public. La barre pour recevoir l’approbation de la FAA n’est pas non plus très élevée. D’après mon expérience avec l’agence, elle n’a jamais refusé une seule fois une licence de lancement et n’a exigé des modifications des licences de lancement que lorsqu’une opération proposée mettait en danger la santé et la sécurité publiques ou la sécurité nationale – la norme en vertu de la loi fédérale.

La FAA a un double mandat qui a bien servi l’industrie américaine du lancement. Non seulement l’agence doit avant tout protéger la santé et la sécurité publiques, mais elle est également tenue d’encourager, de faciliter et de promouvoir l’industrie. Ce double mandat limite effectivement toute tendance de la FAA à trop réglementer et c’est pourquoi l’industrie du lancement travaille généralement bien avec le Bureau du transport spatial commercial de la FAA. Le Congrès avait la clairvoyance dans la Loi sur le lancement de l’espace commercial pour s’assurer que la réglementation des vols spatiaux commerciaux était à la fois sûre et dans le meilleur intérêt d’une industrie dynamique.

Pour répondre aux besoins de cette industrie en pleine croissance, la FAA a rationalisé les réglementations existantes pour rendre les lancements spatiaux plus faciles et moins coûteux. En octobre 2020, l’agence a publié sa règle simplifiée des exigences en matière de licences de lancement et de réentrée (SLR2). Ce changement de réglementation à succès a accru la flexibilité des opérations de lancement, entre autres réformes, exigeant une seule licence pour tous les types de vols spatiaux commerciaux.

Au moment de la libération, l’agence décrit cette nouvelle règle permettant aux exploitants de véhicules de lancement et de rentrée de se concentrer sur l’innovation en remplaçant «des exigences contraignantes et prescriptives par des critères flexibles basés sur les performances». Cette réforme était le résultat direct d’une contribution intense de l’industrie – y compris celle de SpaceX – et des demandes de l’administration Trump et du Congrès de rationaliser le processus de règlement de lancement et de réentrée. La règle devrait entrer en vigueur à la fin de ce mois, et l’industrie travaille actuellement à comprendre comment la nouvelle réglementation fonctionnera dans la pratique. Cela inclut le dialogue avec la FAA. Si SpaceX a un problème avec les règles telles qu’elles existent, le moyen de le résoudre est d’en débattre avec des faits et des données, pas de se plaindre via un tweet et d’attaquer les personnes mêmes qui essaient d’aider les entreprises de vols spatiaux privées à réussir. L’industrie du lancement de ce pays est à son meilleur et la plus compétitive lorsque l’industrie et les régulateurs travaillent ensemble pour nous rendre plus forts.

Si les entreprises ne respectent pas les règles et les actions des organismes de réglementation américains, les responsables des achats commenceront rapidement à perdre confiance en leurs capacités à exécuter des marchés publics pour des missions de sécurité nationale et scientifiques. Cela poserait des problèmes non seulement à ces entreprises, mais aussi à la concurrence, aux contribuables et à l’avenir de l’industrie elle-même. En cas d’accident dans lequel des membres du public sont blessés ou tués en raison du non-respect des règles de soutien actuellement en place, il est facile d’imaginer des appels à des règles plus restrictives. Ni l’industrie ni les États-Unis ne bénéficieraient de règles qui étouffaient indûment l’innovation.

Les compagnies de vols spatiaux privées peuvent aider à montrer la voie dans la réalisation des objectifs de sécurité nationale et d’exploration des États-Unis, mais elles doivent veiller à ne pas rester coincées au-dessus des nuages ​​et à saper les gains qu’elles ont apportés à l’industrie dans le traiter.

Jared Zambrano-Stout est un ancien chef de cabinet par intérim du Bureau du transport spatial commercial de la Federal Aviation Administration et un ancien secrétaire exécutif adjoint et chef de cabinet du Conseil national de l’espace. Il est actuellement auteur indépendant et directeur de la politique du Congrès et de la réglementation chez Meeks, Butera & Israel, PLLC.