Op-Ed: ‘West Side Story’ répand de puissants mythes sur les gangs

De nombreux mythes persistants sur l’appartenance à un gang peuvent être attribués à la comédie musicale primée aux Oscars « West Side Story », sorti en 1961. L’histoire d’amour et de guerre entre deux gangs a popularisé de nombreuses fictions, y compris la notion « une fois membre d’un gang, toujours un membre de gang » et l’idée que les gangs fonctionnent comme des organisations formelles.

Vendredi, ces thèmes pourraient être réintroduits dans la culture pop lorsque le remake du film de Steven Spielberg sortira dans les salles. L’original a été présenté comme l’une des plus grandes comédies musicales de tous les temps. Il a remporté 10 Oscars, dont celui du meilleur film, et a été jugé « culturellement important » par la Bibliothèque du Congrès.

Pourtant, pour les criminologues comme nous, « West Side Story » est mieux connu pour ses représentations romancées et racialisées des gangs de jeunes. Il est important sur le plan culturel en grande partie parce qu’il a contribué à la source et à la propagation de certains des mythes les plus puissants et les plus répandus sur les gangs. Des mythes qui informent l’opinion publique et les politiques publiques sur les gangs et les mythes que, pendant des années, notre recherche a cherché à remettre en question.

Après avoir interrogé des centaines de membres de gangs dans les rues, dans les écoles et dans les prisons et les prisons, nous pouvons dire que la vérité sur les gangs est largement absente de cette pièce d’époque.

Par exemple, l’une des déclarations les plus célèbres de « West Side Story » sur la vie de gang se trouve dans ces paroles : « Quand vous êtes un Jet, vous êtes un Jet jusqu’au bout, de votre première cigarette à votre dernier jour de mort. » Cette adhésion à un gang est un engagement à vie est un trope hollywoodien durable et une hypothèse sous-jacente de nombreuses réponses du monde réel aux gangs, qui comprend des bases de données de gangs sans clauses d’extinction et des améliorations de la peine pour les membres de gangs pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison.

Les recherches montrent que les carrières dans les gangs sont en réalité plutôt brèves – environ deux ans en moyenne. C’est important car intervenir dans la vie de quelqu’un que vous pensez avoir la capacité de changer est tout simplement différent de croire que quelqu’un est au-delà de la rédemption.

Dans la chanson « West Side Story » « Gee, Officer Krupke », le gang se moque du policier et des professionnels de la justice pénale, des psychologues et des travailleurs sociaux qui les traitent comme des anormaux et trouvent des excuses pour la délinquance du gang. Le message : les membres de gangs sont des transgresseurs délibérés de l’ordre social et pour cette raison, les services de thérapie et de services sociaux ne fonctionneront pas ; seuls les châtiments et les peines de prison le feront. Les unités de gangs de police et leurs tactiques de répression semblent être une réponse naturelle à ce mythe, alors qu’en fait, des études trouvent des réponses de la communauté aux gangs et, oui, même une thérapie, se sont avérées efficaces pour lutter contre la criminalité des gangs.

Dans « West Side Story », les gangs passent la plupart de leur temps à planifier ou à commettre des crimes. Les gangs dans la vraie vie ne le font pas. La vie dans le gang est bien plus terne que celle décrite dans la culture populaire – dans ce film et dans d’autres où les membres du gang sont les protagonistes centraux. Comme l’a dit un chercheur après avoir longuement observé de vrais gangs : « Pour la plupart, les membres de gangs font très peu – dormir, se lever tard, traîner, se vanter beaucoup, manger à nouveau, boire, sortir un peu plus. C’est une vie ennuyeuse.

Les gangs de « West Side Story » sont organisés. Ils se réunissent pour négocier les termes d’un combat. Ils établissent des règles et nomment des rôles. Ils votent. Ce mythe du gang en tant qu’organisation formelle explique pourquoi le Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act reste l’arme de choix pour les procureurs qui cherchent à perturber et démanteler les groupes criminels de haut en bas.

Mais la réalité est que la plupart des structures de gangs sont horizontales et non verticales. Le leadership est fluide. L’adhésion est dynamique. Les membres des gangs vont et viennent et beaucoup partent simplement en s’éloignant. C’était le cas des gangs dans la rue et de nombreux gangs en prison dans les années 1960 et cela reste vrai aujourd’hui.

« West Side Story » propose une critique sans âge du racisme et des opportunités bloquées en Amérique. « La vie va bien en Amérique, si vous êtes tout blanc en Amérique », chantent les membres de gangs portoricains. En même temps, le film perpétue le mythe de la violence des gangs interracial.

Les Sharks sont latinos, les Jets sont blancs et le racisme est l’élément central de l’organisation de leur haine les uns envers les autres. Mais en réalité, la plupart des violences des gangs se produisent au sein des groupes raciaux ou ethniques, pas entre eux. Les membres d’un gang rivalisent pour le prestige, la réputation, la distribution de biens illégaux et l’affection des membres du sexe opposé.

« West Side Story » promeut également le mythe des gangs comme une chasse gardée réservée aux hommes, mais ce n’est tout simplement pas vrai. Dans le film, les femmes sont des figures périphériques, des petites amies et des copains garçon manqué qui doivent prouver leur valeur aux hommes. L’adhésion à ces mêmes stéréotypes de genre aujourd’hui rend les femmes membres de gangs vulnérables à l’exploitation masculine et moins visibles pour les programmes de prévention et d’intervention des gangs.

L’original « West Side Story », réalisé par Jerome Robbins et Robert Wise, a bien compris certaines choses, notamment le nombre de décisions conséquentes que les membres de gangs prennent dans la vie sont basées sur des informations limitées, des potins et des rumeurs.

En réalité, les membres de gangs sont des faiseurs de mythes accomplis, et dans le film, comme dans la rue, les gens peuvent perdre la vie parce qu’ils croient au battage médiatique des récits erronés. L’un de ces récits est que les gangs offrent une protection. Bien que l’appartenance à un gang puisse réduire le risque perçu de victimisation avec violence, la recherche montre que le risque réel de blessure ou de décès augmente considérablement dans les gangs, et le film le confirme.

Le film réinventé de Spielberg pourrait finir par raviver l’intérêt culturel pour les gangs. Si cela se produit, peut-il être ancré dans une réalité qui conduit les décideurs à concevoir des réponses de gangs basées sur des faits et non sur la fiction.

James Densley est professeur de justice pénale à la Metropolitan State University. David Pyrooz est professeur agrégé de sociologie à l’Université du Colorado à Boulder. Scott Decker est professeur émérite à la School of Criminology and Criminal Justice de l’Arizona State University. Ils sont les auteurs du prochain livre « On Gangs ».