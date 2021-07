Op Pawan : L’intervention au Sri Lanka que l’Inde a choisi d’oublier

Une nation qui n’honore pas ses braves ne peut jamais être une grande puissance.

Par Maroof Raza

Il y a peu de gens en Inde, qui connaissent ou parlent de l’intervention militaire indienne au Sri Lanka, qui a commencé le 29 juillet 1987 il y a trente-quatre ans, et a duré 967 jours, ayant pris les lignes de 1155 braves soldats indiens, et laissé 3000 blessés – certains définitivement, et sans membre ou pire – qui sont rentrés chez eux pour apprendre qu’ils avaient mené une guerre que l’Inde avait choisi d’oublier ! En fait, même nos soldats morts ont été pour la plupart incinérés au Sri Lanka. Pire encore, il a fallu vingt ans après que les soldats indiens aient été ensanglantés dans leurs combats au Sri Lanka, qu’un mémorial aux vaillants soldats indiens soit construit à la périphérie de Colombo, à Sri Jayawardenapura Kote en 2008. Et il a fallu encore deux ans avant que le Le premier service commémoratif officiel a eu lieu le 15 août 2010 par le haut-commissariat indien. Maintenant, ils visitent le site chaque jour de la République et de l’indépendance de l’Inde. Il y a peu ou pas de services commémoratifs en Inde pour ces héros méconnus. Comparez cela au conflit de Kargil – où l’Inde a perdu la moitié du nombre de soldats par rapport au Sri Lanka – qui est régulièrement mentionné. C’est le seul conflit que notre jeune génération connaisse, car il a été télévisé et reste le sujet du folklore militaire moderne en Inde. En effet, la victoire a plusieurs pères mais la défaite n’en a aucun. Comme les Américains en Afghanistan récemment, l’armée indienne n’a pas été vaincue au sens où le Pakistan l’était en 1971 ou à Kargil en 1999, mais son moral a été ébranlé lorsqu’elle s’est retirée en mars 1990, n’ayant pas réussi à en faire assez. L’establishment indien a refusé de commenter officiellement ce conflit bâclé, jetant les souvenirs de la bravoure de nos soldats dans la poubelle du temps ! Alors pourquoi les troupes indiennes ont-elles été envoyées au Sri Lanka ?

Même si les forces armées indiennes avaient été alertées de la possibilité d’une intervention dès mai 1987, leur mission était peu claire. De plus, les objectifs géopolitiques de l’Inde et la mission de l’armée étaient constamment modifiés. Les ordres qui ont finalement été diffusés à la « Force indienne de maintien de la paix » (IKPF), lors de son intronisation le 30 juillet, contenaient peu de détails sur le rôle des forces armées. Initialement, le contrôle opérationnel de l’IPKF à partir de juin 1987 était effectivement concentré sur deux centres – avec le bureau du Premier ministre Gandhi et le bureau du général en chef de l’armée (alors) Sundarji – mais le refus de la marine et de l’aviation indiennes de subordonner leurs éléments aux l’armée indienne, n’était qu’un premier obstacle à l’exécution d’une mission difficile et très ambiguë. Après la signature de l’accord de paix indo-sri-lankais le 29 juillet 1987, les événements au Sri Lanka portaient un message inquiétant. Outre le ressentiment à l’égard de l’« accord » parmi de nombreux politiciens sri-lankais et le boycott par les LTTE de la cérémonie de signature, le Premier ministre Rajiv Gandhi a eu la chance d’échapper à une grave blessure à la tête lorsqu’un soldat sri-lankais a balancé son fusil contre le premier ministre indien. ministre, lors d’une haie d’honneur à l’issue des cérémonies de signature de l’« Accord ». Il est vite devenu évident que l’Inde devait entreprendre une mission d’imposition de la paix et non une mission de maintien de la paix – même si la mission militaire indienne s’appelait la force indienne de maintien de la paix – car l’autre partie au conflit – les LTTE – n’était pas signataire de l’« accord de paix ».

Les perceptions initiales de l’Inde sur son rôle au Sri Lanka se reflétaient dans le nom de son opération, nommée Pawan (qui en hindi signifie le vent) – un reflet ironique de l’optimisme indien de mener une campagne éclair, avec des ressources limitées. Les commandants militaires à Delhi, en particulier, ne s’attendaient pas vraiment à s’enliser dans une sanglante guerre d’usure. Mais les événements allaient prouver le contraire. Outre l’arrogance du chef de l’armée indienne, qui a même déclaré publiquement que l’Inde démolirait les LTTE dans les trois jours, la décision du président Jayewardene de révoquer soudainement son amnistie antérieure (qui encourageait les insurgés des LTTE à se rendre) déclarant les LTTE illégales a provoqué une violente vague de d’attaques brutales sans règles en place. Ainsi, l’IPKF a rapidement été confrontée à des pièges et à des engins explosifs improvisés (EEI) autour des 1 300 kilomètres carrés de la péninsule de Jaffna, abritant 50 % de la population tamoule du Sri Lanka. Soudain, l’échec des tentatives initiales de l’Inde pour soumettre les LTTE – les plans défectueux de l’IPKF, l’absence de sa supériorité numérique et le manque d’installations médicales pour soigner les blessés – est devenu flagrant. L’Inde a été brutalement choquée et elle a fait un nouveau bilan de la situation. Il ne pouvait ni abandonner son rôle au Sri Lanka, ni riposter de manière décisive. Il a décidé de faire ce dernier et a injecté un nouveau leadership et des troupes dans l’IPKF.

Les opérations de l’armée indienne au Sri Lanka ont finalement été confiées au Southern Command (alors) sous le lieutenant général Depinder Singh, son GOC-in-C, en tant que commandant général de la force (OFC). Le major-général AS Kalkat (promu au grade de lieutenant-général en 1988) était cependant le commandant de l’IPKF à toutes fins utiles. Le siège de l’IPKF se trouvait dans la ville de Madras, dans le sud de l’Inde. Et la tâche de mettre en œuvre un mandat trompeusement simple – désengager l’armée sri lankaise des militants tamouls en s’interposant entre les deux, et nettoyer les mines et les pièges (dans la région de Jaffna) – a été confiée à la 54 division d’infanterie indienne. En tant que division de réserve de l’armée indienne avec un rôle et une expérience dans la guerre aéroportée et amphibie, elle a été considérée comme la plus appropriée, elle a été déplacée avec environ 6 000 hommes au Sri Lanka. Les unités intronisées faisaient partie de 54 divisions, souvent avec seulement 70% de leur force réelle et avec peu ou pas d’expérience dans la guerre contre-insurrectionnelle – un rôle que les planificateurs indiens n’avaient clairement pas envisagé. La simple vérité est que les décideurs politiques à New Delhi étaient visiblement complaisants quant au rôle de l’Inde au Sri Lanka, qui n’a été décrit à juste titre que beaucoup plus tard par le lieutenant général Kalkat comme un « bluff d’aveugle ».

L’excès de confiance de l’armée indienne était basé sur des évaluations du renseignement étonnamment erronées (malgré un avertissement de près de six mois entre mai et octobre 1987), avant de « lancer » l’IPKF au combat. Après avoir entraîné et équipé les insurgés tamouls, connus au nombre de 5 000 ou plus, il était suicidaire d’envoyer une force de combat initiale de seulement 6 000 hommes ; logiquement, l’Inde avait besoin d’au moins dix fois plus de troupes. Finalement, la force indienne au Sri Lanka est passée à plus de 60 000, mais en 1988, les dirigeants de New Delhi avaient perdu tout intérêt pour ce qui est finalement devenu la «guerre oubliée de l’Inde», qui a bâclé les opérations militaires jusqu’à ce que l’Inde retire ses troupes de l’île en mars. 1990. En 1989, le climat politico-militaire enragé anti-indien au Sri Lanka avait mis à rude épreuve la patience de l’IPKF, car même les Tamouls en sont venus à la considérer comme une « armée d’occupation ». Ainsi, deux ans après la signature de l’Accord de paix en lambeaux, un nouveau Premier ministre indien, VP Singh, a assuré un retrait complet de l’IPKF en mars 1990.

Le conflit au Sri Lanka est également devenu connu sous le nom de « guerre du cyanure », car les rebelles tamouls ont tous reçu des capsules de cyanure qu’ils devaient avaler s’ils étaient capturés vivants ! Pour les soldats indiens, ce fut une guerre ingrate entourée d’ambiguïtés ; mais même alors nos soldats ont combattu, dans leurs plus belles traditions, glorieusement. Mais l’implication politico-militaire la plus grave de la (més)aventure sri lankaise était l’incapacité de l’Inde à projeter sa puissance militaire à l’étranger, malgré les énormes avantages stratégiques offerts par la proximité du Sri Lanka. les douaniers à leurs points de débarquement ont fouillé minutieusement notre galant moi, ajoutant à leur humiliation ! Une nation qui n’honore pas ses braves ne peut jamais être une grande puissance.

(Il est l’auteur de livres sur les conflits de faible intensité et sur la lutte contre le terrorisme. Il publie également « SALUTE » : salute.co.in et maroofraza.com. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. )

