Opaca Cynthia Rodríguez à Galilea Montijo en robe brillante

Pour beaucoup de temps, Galilée Montijo, Il a été l’un de ceux qui attirent le plus l’attention dans le programme Hoy pour ses accessoires saisissants, mais ces derniers jours, Galilea Montijo a ébloui et sa dernière robe brillante était la clé.

Cynthia Rodríguez est devenue l’une des beautés qui s’est le plus imposée dans la matinée de Tv Azteca et c’est l’une de ses tenues les plus récentes qui l’a fait briller comme une star.

Le nouveau concours qu’ils organisent dans le cadre de l’émission Tv Azteca a été le prétexte idéal pour Cynthia Rodriguez Regardez dans vos plus beaux habits, “l’ancien universitaire” portait une tenue de “couleur nude” avec la partie supérieure recouverte de paillettes diverses et avec une queue qui traînait, comme on pouvait le voir sur les images de l’enregistrement.

Et le look d’aujourd’hui ? C’est une super robe Victor & Jessye, merci George Figueroa d’avoir fait des choses folles avec moi, je t’aime, merci à toute l’équipe qui vient me soutenir, a déclaré l’auteur-compositeur-interprète.

Et c’est que la silhouette imposante et la beauté de la charismatique Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz ont fait d’elle celle choisie pour diriger le concours de talents “je veux chanter! “, sponsorisé par Tv Azteca.

L’un des moments les plus attendus de la réalité est sans aucun doute celui où le “hôte de “Venga la Alegría” apparaît sur la scène surprenante par son charme et son élégance vêtue de designs très exclusifs qui mettent en valeur le meilleur de sa silhouette enviée.

Rappelons qu’il n’y a pas si longtemps, le matin de Hoy, de la société de production Televisa, avait également joué dans un duel de couples de danseurs qu’ils appelaient “Les stars dansent aujourd’hui” et qui était réalisé par Galilea Montijo elle-même.

A n’en pas douter, la native de Guadalajara, Jalisco, n’a pas manqué une occasion de briller et de se démarquer grâce à sa formidable équipe, Montijo a sorti l’artillerie et fait sensation à chacune de ses élections.

Maintenant, au tournant de la Coahuilense, l’élégance et le glamour ont atteint d’autres niveaux, Rodríguez Ruiz a ressemblé à une véritable “reine de beauté” dans chacune de ses apparitions, il sera sans aucun doute difficile pour d’autres figures de la vaincre.

Le partenaire du chanteur, Carlos Rivera, n’a pas cessé de remercier l’équipe qui a rendu possible toute sa tenue, à la fois les designers et les artistes en charge de sa toilette personnelle, de sa coiffure et de son maquillage qui ont sans aucun doute fait un excellent travail.

L’animatrice et “youtubeuse mexicaine”, est aujourd’hui chargée de vivre avec les participants et les juges au milieu des concerts auxquels certains de ses collègues participent à la diffusion.

Une fois de plus dans son choix, Deyanira Ruiz, aussi appelée “Princess grupera” a opté pour des couleurs neutres, tant dans sa robe élégante que dans son maquillage.

Pour cette occasion, la « danseuse » et actrice de télévision, portait ses longs cheveux retenus en une haute queue de cheval, ce qui a permis aux décors et à la confection de la tenue de briller de toute leur splendeur.

La mannequin de 37 ans est également devenue l’une des favorites, non seulement elle est l’un des visages les plus populaires de l’émission de variétés, sur les réseaux sociaux, ses fans n’arrêtent pas de lui témoigner leur soutien et leur admiration, notamment lorsqu’il s’agit de mettre en valeur les vêtements des différentes marques pour lesquelles il collabore.

Cynthia Rodríguez a montré qu’elle pouvait peut-être tomber amoureuse même d’une tenue plus décontractée, comme c’était le cas le vendredi 16 juillet dernier, lorsque Cynthia Rodríguez est apparue avec un pull rouge dans lequel une zone de ses vêtements se démarquait avec un tissu plus fin qui semblait révéler une partie de ses charmes.