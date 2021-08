Opacité des transactions forex pour les MPME : comment les petites entreprises peuvent surmonter les complexités du trading forex

En raison de leurs transactions forex importantes, les grandes entreprises peuvent se permettre d’embaucher des experts forex pour négocier avec les banques, mais les MPME manquent sur les deux plates-formes.

Crédit et financement pour les MPME : Le change (forex) est la bouée de sauvetage pour de nombreuses entreprises, mais il reste un sujet complexe et déroutant pour la plupart des entreprises en particulier, les MPME. Bien que cette industrie soit hautement réglementée et régie par la Reserve Bank of India, une ambiguïté entoure les transactions de change – effectuées sur les plateformes OTC (Over the Counter transactions). En Inde, les transactions de change de gré à gré sont celles effectuées avec les banques comme contreparties. En moyenne, plus de 40 milliards de dollars de devises sont négociés quotidiennement sur la plate-forme OTC en Inde, dont les MPME contribuent à environ 25 %. Il convient de mentionner ici qu’actuellement, les MPME contribuent à environ 32 pour cent du PIB de l’Inde qui, selon les estimations du gouvernement, devrait atteindre 40 pour cent au cours des prochaines années.

Bien qu’elles soient un contributeur important à la croissance du marché des changes, les MPME sont souvent prises au piège entre les complexités et le jargon du marché des changes qui deviennent souvent trop techniques. Spot, futures, forward, paire de devises, cours acheteur, cours vendeur, paire croisée et divers autres aspects qui nécessitent un œil de faucon pour tirer avantage d’une transaction sur le forex leur manquent.

Une opération de change se compose normalement du taux d’achat et de vente de la devise, des frais de transaction de change et des frais de transfert. Les banques ont cependant tendance à partager des informations partielles avec les clients. Cela conduit à l’ambiguïté et à l’opacité des transactions sur le forex.

L’un des facteurs les plus importants dans le règlement d’une transaction de change est le taux au comptant, le prix du marché auquel la transaction est effectuée. Normalement, les taux de change au comptant en temps réel sont disponibles sur des terminaux de données en direct comme Bloomberg, ., Cogensis, etc., tout comme les cours des actions sont affichés sur les plateformes de courtage des bourses. Les banques s’appuient également sur Bloomberg et . pour conclure des transactions sur le forex, mais la plupart des MPME n’ont pas accès à ces taux en direct (les terminaux de données en temps réel sont assez chers).

Les banques ont tendance à profiter de cette situation et proposent normalement un taux de change supérieur ou inférieur (0,5% à 1,5%) au taux de change actuel. Ils ont tendance à intégrer le risque de fluctuation des devises et à combiner peu d’autres frais comme les commissions bancaires ou les frais de transaction de change, les frais de service, etc. Une fois convenu, la banque réglerait la transaction au taux le plus bas/le plus élevé possible, réalisant ainsi un beau profit sur chaque opération de change. Au cours de l’année 2020-2021, les banques indiennes ont réalisé environ 60 000 crores de roupies grâce aux transactions globales sur le forex.

Bien que les clients soient tenus de payer ces frais bancaires, ils ne sont pas informés des détails et, par conséquent, ils ne savent pas s’ils sont authentiques ou s’ils pourraient être réduits ou négociés. Pour les MPME, ces frais s’avèrent coûteux et ont un impact direct sur leurs résultats. Avec des informations précises et les bonnes compétences de négociation, ces frais peuvent être considérablement réduits et les économies pourraient être réinvesties dans l’entreprise et contribuer à la croissance du secteur des MPME.

En raison de leurs transactions forex importantes, les grandes entreprises peuvent se permettre d’embaucher des experts forex pour négocier avec les banques, mais les MPME manquent sur les deux plates-formes. En raison de la plus petite taille des transactions, les MPME n’ont pas les moyens de se payer des experts et n’ont pas le pouvoir de négociation contre les puissantes banques. C’est là que la technologie aide les MPME.

Au cours de la dernière année et demie, la pandémie a été brutale pour les MPME en général. Les coûts d’intérêt élevés résultant de cycles débiteurs plus élevés nuisent à leurs résultats. La volatilité du marché des devises crée également de la confusion pour les exportateurs et les importateurs. Les MPME peuvent négocier elles-mêmes avec les banques au cas où elles auraient accès aux taux interbancaires. En outre, l’application d’escomptes de caisse ou de primes à terme complique la compréhension des MPME de l’arithmétique autour des calculs de change. L’absence de savoir-faire forex et la capacité limitée à gérer des marchés forex volatils entraînent des pertes constantes pour les MPME.

Les plateformes de change en ligne ont été en mesure de résoudre le problème de l’opacité dans les transactions de change et se sont principalement concentrées sur la transparence du processus global. Ils apportent les informations et les recherches massives effectuées par divers experts/agences mondiaux et les offrent aux MPME pour qu’elles prennent une décision logique en ce qui concerne le commerce/la transaction de change. Les MPME ont donc bénéficié d’une plus grande flexibilité dans leurs relations avec les banques, tout comme les grandes organisations. Cela a entraîné la génération d’économies substantielles pour les MPME sous la forme de frais d’intérêt sur les transactions de change, ce qui a entraîné une augmentation du fonds de roulement pour elles.

Le gouvernement a essayé de donner une impulsion aux MPME, et RBI a essayé de temps en temps de simplifier les règles de change et a incité les banques à être plus transparentes en ce qui concerne leurs transactions sur le forex. RBI a également créé des plateformes comme Clearing Corporation of India où les clients de détail et les MPME peuvent s’inscrire et effectuer leurs transactions sur le forex. Cependant, une grande partie des MPME n’utilise pas encore ces plateformes et n’en profite pas. Avec plus de connaissances diffusées par les différents acteurs du marché, les transactions de change devraient être plus transparentes à l’avenir.

Anand Tandon est le fondateur et PDG de Myforexeye. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

