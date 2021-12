Opal C1 est la reine des webcams pour streamers avec une qualité similaire à une caméra sans miroir | La technologie

La nouvelle webcam Opal C1 offre une qualité d’image très proche de celle d’un appareil photo reflex numérique. Elle capture des vidéos en 4K et 30 fps et bien que son prix ne soit pas donné, elle offre une alternative très prometteuse aux webcams traditionnelles.

En raison de la pandémie, des applications de visioconférence comme Zoom ou Google Mets se sont glissées dans nos vies pour nous accompagner au quotidien. Cela s’est vu sur le marché, où à un moment donné, les webcams étaient en rupture de stock partout et beaucoup ont revendu les anciens modèles pour faire un bon profit.

Le problème avec les webcams, c’est que beaucoup ont une résolution de 720p, parfois insuffisante. Même les Macbooks dotés d’une caméra frontale plus puissante ont un qualité très juste à certaines occasions dans lequel la visioconférence nécessite une plus grande présence.

Avec ce problème sur la table, certaines entreprises comme Canon, Sony ou GoPro se sont lancées dans l’aventure de supprimer programmes qui ont transformé leurs caméras en webcams. Cependant, cela n’a pas été efficace en raison du coût élevé de l’accès à ces appareils.

Cependant, une nouvelle société appelée Opale, fondée en 2020, a publié aujourd’hui une nouvelle webcam de la taille d’une GoPro avec un capteur haute résolution et une grande ouverture (f / 1,8) pour offrir une qualité professionnelle sans avoir à acheter un appareil photo professionnel ultra-cher.

Nous sommes avant le nouveau Opale C1, qui ambitionne de devenir la reine de toutes les webcams avec une capture vidéo en 4K à 30 ips.

Cette entreprise et son nouveau lancement, des mains de deux anciens ingénieurs de Google et Uber, il a également une capture audio imbattable lors de l’utilisation divers microphones, qui isolent de haute qualité bruit extérieur, réglage de la luminosité, gestion de la température de couleur ou filtres.

Le gros problème avec tout ça c’est son prix, 300 dollars. Mais il est vrai que si on le compare avec ce que coûte un appareil photo sans miroir sur le marché (beaucoup dépassent les 1000 euros) on est face à une aubaine. De plus, l’accès à la webcam est actuellement restreint et pour pouvoir l’acheter, vous avez besoin d’une invitation, afin d’essayer de contrôler la distribution du produit.

Cependant, si vous n’avez pas besoin de passer des appels vidéo constants ou que la qualité de l’image (tant qu’elle suffit juste à vous distinguer du fond) est indifférente, peut-être que cette nouvelle version ne vous dédommagera pas.