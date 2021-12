OPCVM : faut-il opter pour des placements thématiques ?

Certains des fonds communs de placement thématiques bien connus négociés sur les marchés boursiers indiens sont le SBI Magnum COMMA Fund, le Tata Ethical Fund, le Franklin India Opportunities Fund et d’autres.

Par Moinak Maiti et Parthajit Kayal

Des études montrent que ces dernières années, les investissements thématiques ont augmenté dans le monde entier. Aujourd’hui, l’économie indienne connaît plusieurs réformes importantes et se trouve dans une phase de transition. Alors, les investisseurs indiens doivent-ils envisager des investissements thématiques ?

Concept d’investissement thématique

La définition de l’investissement thématique est un peu ambiguë et il n’y a pas de définition standardisée de celle-ci. Les investissements thématiques sont fondamentalement les stratégies d’investissement qui vous aident à identifier les tendances/thèmes dominants pour prendre des décisions d’investissement. Les stratégies d’investissement thématiques sont conçues pour une durée plus longue et doivent être bien étudiées avant de prendre de telles décisions d’investissement.

L’impact de la pandémie de Covid-19 en cours n’est pas uniforme d’une entreprise, d’un secteur ou d’un pays à l’autre. Un investisseur thématique réussi vise à identifier ces tendances/thèmes bien à l’avance pour effectuer des investissements. Par conséquent, l’investissement thématique consiste à identifier les tendances/thèmes qui sont stimulés par les changements structurels économiques et qui auront un impact plus long.

L’investissement thématique pourrait également être lié à la réalisation de certains objectifs tels que la promotion d’investissements respectueux de l’environnement. Les statistiques indiquent que les trois indices de durabilité de l’ESB (S&P BSE Carbonex, S&P BSE Greenex et S&P BSE 100 ESG index) ont surperformé le Sensex pendant la pandémie en cours.

Certains thèmes comme les investissements ESG ont un attrait universel. Cependant, d’autres sont plus hétérogènes. Ainsi, la génération de nouveaux thèmes est un processus continu et plusieurs d’entre eux s’écoulent rapidement. Ces thèmes oubliés pourraient être une déception pour les investisseurs thématiques.

Il est vrai que l’investissement thématique séduit les investisseurs. Cependant, l’investissement thématique ne fonctionnerait que lorsque les tendances/thèmes se poursuivent.

Investissement thématique en Inde

L’investissement thématique a reçu une attention considérable parmi les investisseurs indiens ces dernières années. Aujourd’hui, la Bourse nationale (NSE) de l’Inde compte 20 indices thématiques couvrant différents thèmes allant des matières premières à l’ESG et bien d’autres. De même, l’ESB dispose de six indices thématiques basés sur les banques privées, les PSU et autres. En outre, un nombre considérable de fonds communs de placement thématiques sont également négociés sur les marchés boursiers indiens.

Certains des fonds communs de placement thématiques bien connus négociés sur les marchés boursiers indiens sont le SBI Magnum COMMA Fund, le Tata Ethical Fund, le Franklin India Opportunities Fund et d’autres.

MF thématique vs sectoriel vs régulier

En quoi les fonds thématiques diffèrent-ils des fonds sectoriels ou des fonds communs de placement classiques ? Les fonds thématiques ont un aspect beaucoup plus large que celui des fonds sectoriels car ils peuvent inclure différentes sociétés de différents secteurs unies par thème(s). Par exemple, Nifty Infrastructure Index est un indice thématique d’infrastructure qui se compose de sociétés représentant des secteurs diversifiés appartenant aux télécommunications, à l’électricité, aux compagnies aériennes et autres. De même, tous les OPC ne sont pas des OPC thématiques. Tata Ethical Mutual Fund est un programme d’actions basé sur les principes de la charia. Il comprend en grande partie des actions de sociétés conformes aux principes de la charia.

L’investissement thématique semble très attractif mais est très risqué. Avant d’investir dans un tel investissement thématique, il convient de faire une analyse critique. Une analyse critique doit être effectuée en ce qui concerne la perspective du thème, le risque d’investissement, les taxes et autres. Les preneurs de risques moyens ne sont pas encouragés à investir dans de tels investissements thématiques. Il est bien prouvé qu’il est impossible de battre le marché en continu simplement en mettant en œuvre une stratégie d’investissement particulière. Par conséquent, ces investissements thématiques doivent être examinés sur une période de temps pour un succès global.

Maiti est professeur agrégé, National Research University Higher School of Economics, Saint-Pétersbourg et Kayal est professeur adjoint, Madras School of Economics

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.