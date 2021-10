OPCVM Large, Multi et Small Cap : découvrez lequel vous convient le mieux

Ces fonds sont également connus pour offrir des rendements stables dans un marché volatil.

Les fonds communs de placement d’actions permettent à toutes sortes d’investisseurs de placer leur argent dans différents types de classes d’actifs, qu’il s’agisse d’un débutant ou d’un expert. Cela dit, selon son âge, ses objectifs financiers, sa capacité à prendre des risques et ses attentes, on peut choisir d’investir dans des fonds d’actions à grande, moyenne, multi ou petite capitalisation.

Les différents types de fonds indiquent la taille des sociétés dans lesquelles les fonds sont investis. Par exemple, un fonds à grande capitalisation a environ un minimum de 80 pour cent de l’actif total investi dans des titres de participation de sociétés à grande capitalisation, une moyenne -un fonds de capitalisation au moins 65 pour cent investi dans des actions de sociétés à moyenne capitalisation, tandis qu’un fonds à petite capitalisation environ 65 pour cent du total des actifs investis dans des actions de sociétés à petite capitalisation.

Fonds de petites et moyennes capitalisations

Ce type de fonds fonctionne mieux pour les jeunes investisseurs qui ont des attentes de rendement élevées ainsi qu’un appétit pour le risque élevé. Les experts de l’industrie disent que les fonds de petite et moyenne capitalisation bien notés pourraient être gratifiants pour les investisseurs en supposant qu’il / elle a une longue durée d’investissement.

Ces fonds permettent d’obtenir des rendements élevés si l’on est prêt à prendre des risques d’investissement élevés. Une période d’investissement plus longue réduit également le risque associé aux fonds de petite et moyenne capitalisation. Cela dit, les experts suggèrent que la diversification des investissements est cruciale et que les investisseurs devraient toujours diversifier leurs investissements dans différentes classes d’actifs ou au sein de la même classe d’actifs, mais entre différentes sociétés de fonds communs de placement.

Fonds multi-capitalisations

Avec ce type de fonds, l’allocation minimale aux actions doit être de 75 pour cent du corpus, dont une allocation minimale de 25 pour cent chacun en titres de participation de grande, moyenne et petite capitalisation, est investie. Les experts disent que si l’on cherche à investir dans des fonds d’actions mais ne veut pas s’exposer à un risque élevé, ils pourraient envisager d’investir dans des fonds à capitalisation multiples bien notés. Ces fonds à capitalisation multiple sont idéaux pour les investisseurs jeunes et d’âge moyen. Notez que les fonds comparativement à plusieurs capitalisations offrent des rendements inférieurs à ceux des fonds à petite et moyenne capitalisation.

Fonds de grande capitalisation

Les investisseurs du groupe d’âge moyen qui recherchent des rendements plus élevés que les fonds de dette sans prendre de risque d’investissement élevé pourraient opter pour des fonds à grande capitalisation. Ces fonds sont également connus pour offrir des rendements stables dans un marché volatil.

Par rapport aux fonds avec une exposition plus élevée aux actions à moyenne et petite capitalisation, les experts affirment que les fonds à grande capitalisation comportent généralement un risque plus faible et offrent des rendements modérés. Par conséquent, si l’on est proche de la retraite ou que l’on a une faible tolérance au risque, etc., on pourrait envisager des fonds à grande capitalisation bien notés parmi d’autres produits de fonds communs de placement d’actions.

Enfin, les experts financiers affirment que la sélection de tout produit d’investissement doit être strictement basée sur les objectifs financiers de chacun. Par conséquent, si ses objectifs financiers sont à long terme et qu’ils ont un appétit pour le risque élevé, ils peuvent opter pour une allocation en actions plus élevée dans les fonds de petite et moyenne capitalisation. Cependant, si ses objectifs financiers sont à moyen ou long terme avec un appétit pour le risque modéré, les experts disent qu’il/elle pourrait allouer une plus grande part dans des fonds multi-capitalisations.

Pour les individus ayant un appétit pour le risque modéré à faible, avec des objectifs financiers à moyen terme, les experts suggèrent qu’il serait idéal d’investir une partie importante de leur allocation en actions dans des fonds à grande capitalisation. En outre, il convient également de déplacer leur allocation des petites/moyennes capitalisations vers les multi-capitalisations et les grandes capitalisations avec l’âge, et un changement dans l’appétit pour le risque.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.