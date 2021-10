OPCVM : Pourquoi investir maintenant dans des fonds multi-capitalisations ?

Le Sensex à 30 actions est en hausse de 134% au cours de la même période.

Les particuliers investissent de plus en plus dans des fonds de fonds communs de placement à capitalisation multiple en raison de la volatilité du marché. Les données de l’Association des fonds communs de placement de l’Inde (Amfi) montrent que les entrées nettes dans les fonds à capitalisation multiple ont atteint 3 569 crores de Rs au mois de septembre, le plus élevé de la catégorie des fonds d’actions.

Les fonds à capitalisation multiple investissent dans des actions diversifiées de grandes, moyennes et petites capitalisations dans tous les secteurs. Ces fonds capitalisent sur les opportunités à travers les capitalisations boursières et génèrent des rendements optimaux pour les investisseurs. L’année dernière, le régulateur des marchés a modifié les directives d’investissement dans lesquelles les fonds à capitalisation multiple doivent investir au moins 25 % chacun dans des actions à grande, moyenne et petite capitalisations.

Cela a été fait pour garantir que les régimes à capitalisation multiple détiennent un portefeuille diversifié parmi les sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation et rendent les fonds plus diversifiés. Les maisons de fonds devaient aligner leurs portefeuilles sur ces nouvelles limites avant le 31 janvier 2021. Avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles, les gestionnaires de fonds de fonds à capitalisation multiple investissaient une proportion plus élevée dans des fonds à grande capitalisation.

Le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a également introduit une nouvelle catégorie appelée flexi-cap qui offre une flexibilité d’allocation entre les capitalisations boursières et il n’y a pas de limite restreinte. Cela a permis aux gestionnaires de fonds d’éviter un remaniement du portefeuille multi-capitalisations et de nombreux fonds multi-capitalisations existants sont passés à la catégorie flexi-cap. À l’heure actuelle, la plupart des fonds flexi-cap ont une allocation plus élevée aux actions à grande capitalisation.

Pourquoi les fonds multi-capitalisations maintenant ?

Les experts disent que les investisseurs craignent que la dynamique haussière des fonds à moyenne et petite capitalisation ne se renverse pendant une période plus longue. De plus, la plupart des nouveaux investisseurs qui ont commencé à investir dans les actions au cours des 15 derniers mois n’ont pas vu de correction significative sur les marchés. En effet, depuis le 24 mars 2020, lorsque le marché boursier a touché un creux en raison de la pandémie de Covid-19, l’indice BSE Mid-cap a gagné 166% et l’indice BSE Small-cap a gagné 223%. Le Sensex à 30 actions est en hausse de 134% au cours de la même période.

Les investisseurs se tournent vers les fonds multi-capitalisations car ils offrent la stabilité et la faible volatilité des actions à grande capitalisation et des rendements plus élevés pour les moyennes et petites capitalisations, bien que la volatilité soit élevée. Les fonds sont gérés activement et chaque fois que les gestionnaires de fonds détectent une opportunité d’investissement dans les segments des moyennes et petites capitalisations, l’allocation à leur égard est augmentée, faisant des fonds une proposition d’investissement à haut risque et à rendement élevé. Les experts disent que les fonds à capitalisation multiple seront confrontés à une volatilité plus élevée à court terme, les investisseurs doivent rester investis pendant une période de cinq ans et plus pour obtenir des rendements significatifs.

Faut-il investir ?

Dans les fonds multi-capitalisations, les gestionnaires de fonds maintiennent l’allocation mandatée par Sebi et les 25 % restants sont alloués dynamiquement selon le modèle d’investissement exclusif de la société de fonds pour optimiser la surpondération des grandes, moyennes et petites capitalisations. En règle générale, les gestionnaires de fonds évaluent l’environnement commercial de l’entreprise, l’évaluation de l’entreprise sur la base des fondamentaux et la capacité de la direction à exécuter et à développer l’entreprise.

En règle générale, lors d’un marché haussier, les fonds à capitalisation multiple se comportent bien, car les actions à petite et moyenne capitalisation montent généralement plus haut que les actions à grande capitalisation. Cependant, les experts suggèrent que la décision d’investir dans un fonds à capitalisation multiple devrait être basée sur le profil de risque de l’investisseur, ses objectifs financiers et son horizon d’investissement.

N’oubliez pas que les investisseurs doivent payer un impôt sur les plus-values ​​car l’investissement sera traité comme un investissement en actions. L’impôt sur les plus-values ​​à court terme sera de 15 % des gains pour une période de détention inférieure à un an et de 10 % pour plus d’un an si les gains sont supérieurs à Rs 1 lakh au cours d’un exercice.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.