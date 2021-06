Open Country sort sur Xbox One, Playstation 4 et PC ⋆ .

505 Games et le développeur Funlabs ont sorti leur nouveau jeu de chasse de style arcade en monde ouvert Pays ouvert sur Xbox One, Playstation 4 et PC. Partez avec un ami canin pour devenir un maître en plein air dans ce chasseur facilement accessible, idéal pour les joueurs occasionnels et les amateurs de genre. La nouvelle bande-annonce de lancement ci-dessous montre des chasseurs de grands espaces…

Dans Pays ouvert, partez au grand air en tant que chasseur et parcourez trois environnements fabriqués à la main avec votre compagnon canin. Chacune des trois régions a ses propres systèmes météorologiques uniques, de la pluie au soleil et des plantes et de la faune à découvrir. Lorsqu’il s’agit de se déplacer, il existe un petit VTT pratique pour vous aider à contourner les terrains montagneux.

Il y a plus de 30 missions et tâches à accomplir, notamment aider le nouveau garde forestier et rassembler du jeu supplémentaire pour les habitants de la région afin de les aider à passer l’hiver. Accomplir ces missions aidera les personnages à monter de niveau et leur donnera accès à de meilleures armes et équipements.

La vie à l’état sauvage n’est pas simple et les joueurs devront gérer leurs approvisionnements en chassant, en quête de nourriture et en pêchant.

Pays ouvert est disponible dès maintenant sur Xbox One, Playstation 4 et PC via Steam et Epic Games Store.

