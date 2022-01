Open d’Australie: tollé alors que l’Australie interdit à Novak Djokovic d’être vacciné contre Covid

La star du tennis a été transportée dans un hôtel de quarantaine à Melbourne après avoir été détenue à l’aéroport de la ville pendant la nuit et on lui a dit qu’il serait expulsé du pays plus tard jeudi, a déclaré une source proche du tournoi.

Le joueur de tennis numéro un mondial Novak Djokovic s’est vu refuser l’entrée en Australie jeudi au milieu d’une tempête de protestations contre une décision de lui accorder une exemption médicale des exigences de vaccination COVID-19 pour jouer à l’Open d’Australie.

La star du tennis a été transportée dans un hôtel de quarantaine à Melbourne après avoir été détenue à l’aéroport de la ville pendant la nuit et on lui a dit qu’il serait expulsé du pays plus tard jeudi, a déclaré à . une source proche du tournoi. La saga, alimentée par un point de politique intérieure -le fait de marquer sur la gestion par le pays d’une augmentation record de nouvelles infections au COVID-19, a créé un incident international avec le président serbe affirmant le harcèlement de son joueur vedette.

Les forces frontalières australiennes ont confirmé que le visa de Djokovic avait été révoqué, tandis que la source a déclaré que les avocats du joueur prévoyaient de déposer une injonction pour empêcher son expulsion. .

« Nous continuerons à prendre les bonnes décisions lorsqu’il s’agira de sécuriser les frontières australiennes par rapport à cette pandémie », a déclaré Morrison. Djokovic, qui a toujours refusé de divulguer son statut vaccinal tout en critiquant publiquement les vaccins obligatoires, a déclenché la fureur lorsqu’il a déclaré sur Instagram qu’il avait reçu une exemption médicale pour remporter une 21e victoire record en Grand Chelem à l’Open à partir du 17 janvier. .

L’annonce a suscité un tollé en Australie, en particulier dans la ville hôte du tournoi de Melbourne, qui a subi le plus long verrouillage cumulatif au monde pour conjurer le coronavirus. Le taux de vaccination des adultes en Australie d’environ 91% est élevé par rapport aux normes internationales et il y a peu de sympathie du public pour ceux-ci qui refusent d’être inoculés, car la variante Omicron envoie des numéros de cas à des niveaux records.

Cependant, la décision du gouvernement australien de bloquer son entrée a provoqué des remous entre Canberra et Belgrade. veiller à ce que le harcèlement du meilleur joueur de tennis du monde prenne fin immédiatement.

« Conformément à toutes les normes du droit international, la Serbie se battra pour Novak, la vérité et la justice », a déclaré Vucic sur Twitter. Morrison a déclaré qu’il était conscient que « des représentations ont été faites » par l’ambassade de Serbie à Canberra et a nié les allégations de harcèlement. « L’Australie a des frontières souveraines et des règles claires et non discriminatoires », a déclaré Morrison. Les médias serbes ont rapporté que Vucic avait convoqué l’ambassadeur d’Australie à Belgrade et avait demandé que Djokovic soit libéré et autorisé à jouer.

GARDE DE POLICE

Dans une série d’événements dramatiques, le père de Djokovic a déclaré aux médias en Serbie que son fils avait été introduit dans une salle d’isolement sous surveillance policière lorsqu’il a atterri à l’aéroport Tullamarine de Melbourne vers 23h30 (12h30 GMT) mercredi après 14 heures. son sort était au centre d’une bagarre politique en Australie, caractérisée par des points du doigt entre l’administration conservatrice de Morrison et le gouvernement victorien de gauche dirigé par le premier ministre Dan Andrews.

Dans le cadre du système fédéral australien, les États et territoires peuvent délivrer des exemptions aux exigences de vaccination pour entrer dans leurs juridictions. Cependant, le gouvernement fédéral contrôle les frontières internationales et peut contester toute exemption accordée par les États. Djokovic s’est rendu en Australie après avoir reçu une exemption du gouvernement victorien, accordée à l’issue d’un processus impliquant un panel de responsables de la santé. Cette exemption – dont les raisons ne sont pas connues – a soutenu son visa délivré par le gouvernement fédéral pour jouer à l’Open d’Australie.

À l’arrivée, cependant, les responsables de la Federal Border Force à l’aéroport ont déclaré que Djokovic n’était pas en mesure de justifier les motifs de son exemption. six derniers mois en tant que qualificatifs. Cependant, Morrison a déclaré jeudi que Tennis Australia avait été informé il y a plusieurs mois qu’une infection récente ne répondait pas aux critères d’exemption.

Les querelles ont éclipsé le fait que les infections quotidiennes au COVID-19 en Australie ont atteint un niveau record pour le quatrième jour consécutif, avec de nouveaux cas dépassant 72 000, accablant les hôpitaux et provoquant des pénuries de main-d’œuvre. Tennis Australia et des responsables gouvernementaux ont déclaré que Djokovic n’avait reçu aucun traitement préférentiel, ajoutant qu’il était parmi « une poignée » des 26 personnes qui ont postulé qui ont été approuvées dans le cadre d’un processus anonyme et indépendant. Avec seulement 11 jours avant le début de l’Open, une contestation judiciaire pourrait aller jusqu’à la Haute Cour.

AUSSIES EN COLÈRE

Le Serbe a remporté neuf titres à Melbourne Park, dont les trois derniers, mais sa position anti-vaccination signifie qu’il fait face à une foule difficile pour remporter son dixième à Victoria. Le grand tennis australien Rod Laver, qui a donné son nom au showcourt principal, a averti que Djokovic serait probablement confronté à l’hostilité.

« Je pense que ça pourrait devenir moche », a déclaré Laver à News Corp. façon’.Paul McNamee, ancien directeur du tournoi de l’Open d’Australie et professionnel du tennis, a déclaré que Djokovic avait suivi les étapes requises pour obtenir un visa et devrait être autorisé à jouer. » McNamee a déclaré à ABC TV.

