Open de France 2021 tennis en direct: comment regarder l’action à Roland-Garros en ligne depuis n’importe où

Quelqu’un peut-il empêcher Rafael Nadal de décrocher un incroyable 14e titre à Roland-Garros, et Serena Williams remportera-t-elle un 24e Grand Chelem tant attendu? Lisez la suite pour plus de détails sur la façon de regarder le tennis de Roland-Garros 2021, où que vous soyez dans le monde.

La 125e édition de ce tournoi de tennis du Grand Chelem le voit revenir à sa place familière de mai dans le calendrier ATP, après que l’événement de l’année dernière ait été repoussé en octobre de l’année dernière en raison de la pandémie, alors qu’il y aura également jusqu’à 5388 spectateurs chaque jour présents. .

Le concours masculin voit Nadal et ses collègues anciens, Novak Djokovic et Roger Federer, tous placés du même côté du tirage au sort. Cela pourrait ouvrir la voie à des joueurs comme le numéro deux mondial Stefanos Tsitsipas, qui n’a perdu que trois fois sur terre battue cette année.

Chez les femmes, des doutes persistent sur les niveaux que la numéro un mondiale Ashleigh Barty pourra atteindre, l’Australienne n’ayant pas joué depuis son retrait de l’Open d’Italie à la mi-mai.

La championne de l’année dernière, Iga Swiatek, s’est quant à elle mise en forme juste à temps pour défendre son titre, l’adolescente polonaise maintenant à son plus haut classement WTA en tant que numéro neuf mondial.

Bien que ses chances soient plus longues qu’à n’importe quel moment de sa carrière, personne n’annulera Serena WIllaims, la femme de 39 ans étant toujours déterminée à lui décrocher un record du 24e titre du Grand Chelem.

Lisez la suite comme nous vous expliquons ci-dessous comment obtenir une diffusion en direct de Roland-Garros 2021 pour le tournoi de cette année.

Roland-Garros 2021: où et quand?

L’action de cette année à Roland-Garros à Paris démarre avec le premier tour le dimanche 30 mai.

Les finales hommes et femmes auront lieu respectivement les 12 et 13 juin.

La session de jour débutera la plupart des jours à 11h00 CEST / 10h00 BST / 5h00 HE / 14h00 PT / 19h00 AEST / 21h00 NZST, tandis que les sessions nocturnes du tournoi commenceront à 21h00 CEST / 20h00 BST / 15h00 HE / 12h00 PT / 5h00 AEST / 7h NZST

Regardez le tennis de Roland-Garros 2021 en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens des courses de ce week-end en provenance d'Italie plus bas dans ce guide. Si vous avez l'intention de regarder le Grand Prix d'Italie, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l'étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C'est là qu'un VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre qui est de retour dans votre pays d'origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment regarder le tennis de Roland-Garros 2021 en ligne aux États-Unis

NBC offrira une couverture complète en direct de l’Open de France 2021 pour les téléspectateurs aux États-Unis.Si vous avez déjà NBC Sports sur le câble, vous êtes prêt à regarder le tennis de Roland Garros via le site Web du réseau. Connectez-vous et entrez les détails de votre fournisseur de câble.

Si vous n’avez pas de câble, il existe encore de nombreuses options alternatives solides pour la diffusion en continu. Le meilleur pari pour les fans de tennis souhaitant regarder une diffusion en direct de Roland-Garros est sans doute Sling TV. Le forfait Sling TV Blue ne coûte actuellement que 35 $ par mois et comprend NBCSN.

Enfin, une autre option pour les fans de tennis inconditionnels est de s’abonner à Tennis Channel Plus pour 110 $ par an. Cela vous permet d’obtenir 4500 matchs en direct et à la demande de plus de 100 événements ATP et WTA, y compris jusqu’à 12 courts à Roland-Garros.

En dehors des États-Unis et vous souhaitez surveiller votre couverture à domicile? Pas de soucis – utilisez simplement un VPN comme décrit ci-dessus pour diffuser toute l’action comme vous le feriez à la maison.

Comment diffuser l’Open de France 2021 en direct au Royaume-Uni

Les fans de tennis britanniques chanceux n’ont pas à payer un centime pour regarder le tournoi de cette année en direct. ITV 4 en free-to-air diffusera chaque jour une retransmission en direct de Roland-Garros.

Tant que vous disposez d’une licence TV, la visualisation est entièrement gratuite et accessible à tous les téléspectateurs situés au Royaume-Uni, avec une couverture également disponible via le service de streaming et l’application ITV Hub.

Comment diffuser l’Open de France en direct au Canada

Au Canada, les droits de tous les tournois du Grand Chelem de tennis sont la propriété de TSN, l’Open de France 2021 ne faisant pas exception. Cela signifie que vous pouvez y accéder via votre téléviseur, en ligne ou sur l’application TSN si vous avez accès au service.

Diffusion en direct de l’Open de France de tennis 2021 en Australie

Il y a une excellente nouvelle pour les fans de tennis de Down Under, avec une sélection de matchs de Roland-Garros de cette année disponibles à regarder en direct sans payer un centime grâce aux stations gratuites Channel 9 et 9Gem.

Cela signifie également que les téléspectateurs australiens pourront diffuser la couverture de ces chaînes via le service de streaming 9Now, qui est également totalement gratuit.

Pour les fans de tennis hardcore qui veulent accéder à chaque match du tournoi en direct, Stan Sport est là où il en est, avec le diffuseur de télévision payante diffusant en direct chaque match sur chaque court, sans publicité.

Un abonnement à Stan Sport vous coûtera 10 $ par mois (en plus d’un abonnement Stan à 10 $), mais vous pouvez profiter d’un essai GRATUIT de 7 jours.

Le jeu est configuré pour commencer la plupart des jours à 19 h 00 AEST chaque soir, s’étendant jusque dans les premières heures.

