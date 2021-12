Open Post: Hébergé par Dax Shepard ayant le hoquet pendant 50 heures d’affilée

13 décembre 2021 / Publié par : Emily

Non, cette image n’est pas Vincent D’Onofrio en tant qu’extraterrestre cafard dans Men in Black. C’est Berger de Dax souffrant de hoquet chronique. Vendredi, Dax est allé sur Instagram pour partager qu’au début de la semaine, il avait eu le hoquet pendant 50 heures d’affilée ! Dans une vidéo, sa femme Kristen Bell l’interroge sur sa malheureuse maladie et il plaisante en disant que c’est « toujours drôle » après 21 heures. Mais dans sa vidéo suivante, il partage que son état s’est aggravé jusqu’à un « vomissement induit par le hoquet ». Blégh ! Blâmer les O’Doul ?

Dans la légende, Dax écrit qu’il n’a plus de hoquet depuis cinq jours et qu’il se sent mal pour toute personne ayant un cas permanent de hoquet (hoquet ?). Il dit qu’il n’aurait pas pu passer une semaine sans « intervenir avec un cycle de cyanure ». Voici le post, qui est hashtaggé #robertdurst (techniquement Robert Durst était un rot, mais peu importe):

La plus longue personne à avoir jamais souffert du hoquet est de 68 ans. Le détenteur du record est américain Charles Osborne, qui les a obtenu en 1922 après être tombé en suspendant un porc de 350 livres pour l’abattage. Les médecins ont dit à Charles que la chute avait endommagé la partie de son cerveau qui inhibait la réponse au hoquet. Bizarrement, son hoquet s’est finalement arrêté un an avant sa mort à 97 ans en 1991. Merde. Dax a de la chance de ne pas avoir fini comme le pauvre Charles pour deux raisons. 1: Ce serait vraiment nul pour lui. 2: Ce serait vraiment nul pour nous, parce qu’on n’en entendrait jamais la putain de fin !

Photos: Instagram