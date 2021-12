Open Post : hébergé par Dolly Parton, battant trois records du monde Guinness à la fois

Les gens disent que 75 ans Dolly Parton vient de remporter de nouvelles distinctions et de décrocher non pas un, pas deux, mais trois Records du monde Guinness tout à la fois. Étonnamment, aucun d’entre eux n’était pour « la personne célèbre qui a sauvé le plus d’enfants de la mort », ils étaient pour la musique. Et pourtant, pour une raison quelconque, Elon Musk remporte l’équipe de relations publiques de l’année de Time, je veux dire, la personne de l’année. Faute de frappe, désolé.

Dolly Parton a officiellement 7 décennies d’expérience dans l’entreprise et domine le palmarès Billboard US Hot Country Songs depuis les années 1960. Et elle marque toujours des hits au Billboard aujourd’hui. Dolly a obtenu trois records du monde Guinness pour le plus grand nombre de décennies et la plupart des hits n ° 1 du palmarès Billboard US Hot Country Songs, en plus d’avoir le plus de chansons sur la liste de Billboard. via Personnes :

[Dolly Parton] a reçu trois nouveaux certificats à Nashville, Tennessee, par le Guinness World Records, a annoncé jeudi l’association. Deux nouveaux titres record pour la chanteuse sont pour la plupart des décennies (7) et la plupart des hits n ° 1 (25) sur le palmarès Billboard US Hot Country Songs, tous deux pour une artiste féminine. Parton a également battu son record du plus grand nombre de hits du classement général, avec 109 chansons pour figurer sur la liste de Billboard. «C’est le genre de choses qui vous rend vraiment très humble et très reconnaissant pour tout ce qui s’est passé. Je n’avais aucune idée que je serais dans le Guinness World Records autant de fois ! Je suis flatté et honoré », a déclaré Parton dans une interview avec l’organisation. « J’ai eu beaucoup de gens qui m’ont aidé à arriver ici. Merci à vous tous et à tous de m’avoir aidé à avoir tout cela… J’ai adoré pouvoir gagner ma vie dans le métier que j’aime tant. J’ai eu tellement de chance de voir mes rêves se réaliser et j’espère juste continuer aussi longtemps que possible. Tu vas devoir me renverser pour m’arrêter ! … L’annonce de GWR indique que ses nouveaux titres rejoignent le précédent record de Parton pendant la plupart des décennies avec un hit du Top 20 du palmarès US Hot Country Songs (6), qui a été décerné en 2018.

Oui pour Dolly !

Félicitations à l’icône de la musique country @DollyParton qui a atteint trois nouveaux records ! pic.twitter.com/YvsXJo5SY3 – Guinness World Records (@GWR) 16 décembre 2021

Dolly est vraiment imparable. Je suis sûr que lorsque son nouveau thriller avec James Patterson sort qu’elle va également remporter des prix de best-seller avec cela aussi. Elle vendra certainement plus de livres que les 6000 Piers Morgan fait, au moins.

Photo : record du monde Guinness