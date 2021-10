Open Post : hébergé par la bande-annonce du nouveau film « Scream »

Scream 4 de 2011 était un redémarrage de la franchise Scream de 1996 après une trilogie lucrative de films slasher qui s’est terminée en 2000. Eh bien, cela fait 10 ans depuis le dernier redémarrage, alors il est temps de recommencer, je suppose! Le nouveau cinquième opus, également appelé Scream, met en vedette les OG Neve Campbell, Courteney Cox, et David Arquette et une bande-annonce vient de sortir pour le film qui doit sortir le 14 janvier. « Aimez-vous les films d’horreur? » Je ne le fais pas vraiment, donc je ne regarderai probablement pas ça, mais si vous aimez regarder les gens se faire poignarder à mort par un homme ordinaire dans un costume effrayant qui a maîtrisé les éléments de surprise et de harcèlement, c’est pour vous !

Dans le film, la victime originale, Sydney Prescott (Neve) revient en ville après un appel de Dewey Riley (David) et elle et sa meilleure amie Gale Weathers (Courtney) aident une nouvelle ère de personnes à survivre aux conneries meurtrières de Ghostface. Maître de l’horreur original et créateur de la série, Wes Craven, décédé en 2015, le dernier film a donc été réalisé par Matt Bettinelli-Olpen et Tyler Gillet avec l’auteur original de Scream, Kevin Williamson, production exécutive. De nouveaux visages dans le casting sont Kyle Galler, Maçon Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jasmin Savoie Marron, Sonia Ammar, Jack Quaid, et Mélissa Barrera.

La bande-annonce de Scream s’ouvre sur une pièce de théâtre sur la mort originale de Drew Barrymore qui apparaît dans le premier film pendant environ cinq minutes et meurt tragiquement lorsque ce qu’elle pense être un appel de farce se transforme en meurtre. Mais nous sommes en 2021 ! Nous n’utilisons pas de lignes fixes, et un adolescent (joué par Jenna Ortega) est trop occupé à envoyer un texto à un « ami » pour répondre. Jusqu’à ce que cette amie lui dise de répondre à l’appel et révèle que ce n’est pas son amie Amber, c’est un tueur ! Et puis, cela montre la seule partie de la bande-annonce que j’ai appréciée (à part les OG qui me nourrissent de la nostalgie des années 90), c’est-à-dire lorsque la maison pleine de serrures automatiques est piratée et que le tueur commence à déverrouiller les portes de ce pauvre adolescent. Vous voyez, c’est pourquoi je n’aurais jamais de SmartHome. Vous le demandez tous !

La bande-annonce complète donne à tout le monde, alors quelqu’un a fait une version SPOILER FREE :

Et voici la bande-annonce qui révèle pratiquement tous les décès du film :

Couper à Mégyn Kelly être confus par le nom du tueur de Ghostface : « Oh, alors ils peuvent faire un film entier sur quelqu’un qui prétend être un fantôme en mettant un ghostface mais blackface est faux? »

