Open Post: Hébergé par la floraison rare de la plante Smelly Penis

30 octobre 2021 / Publié par : Vanessa

C’est à nouveau cette période de l’année. Les gens sortent leurs vêtements d’automne, la dépression hivernale se prépare à s’installer et la plante à pénis des Pays-Bas a enfin fleuri. Cela fait deux longues décennies sèches que nous n’avons pas été honorés par la beauté de la plante du pénis (ou l’Amorphophallus decus-silvae si vous êtes chic, mais ne nous leurrons pas ici). La plante présente un bourgeon de plus de 3 pieds de haut et une « tige étroite » (comme c’est grossier, CNN!) De plus de 6 pieds de haut.

Mais comme on dit, ce n’est pas la taille qui compte, c’est la puanteur ! Lorsque la plante du pénis fleurit, elle dégage une odeur horrible semblable à la chair en décomposition. Et bien que cela puisse ne pas répondre à VOS normes élevées, les pollinisateurs sont attirés par l’odeur et aident à répandre son pollen. La science est un domaine si beau et excitant ! via CNN :

Dans un jardin néerlandais fleurit une plante rare avec une grande forme phallique. Elle est connue sous le nom de « plante du pénis », et ce n’est que la troisième fois que l’espèce fleurit en Europe depuis 1997, selon le jardin botanique de l’Université de Leyde, Leiden Hortus Botanicus. La plante à pénis âgée de six ans – dont le nom scientifique est Amorphophallus decus-silvae – a été cultivée par le jardinier bénévole Rudmer Postma, selon un communiqué de presse. Le personnel du jardin a remarqué le bouton floral pour la première fois à la mi-septembre et, en un peu plus d’un mois, le bouton a atteint environ un demi-mètre (plus de 3 pieds) de haut, la tige étroite atteignant 2 mètres (plus de 6 pieds) de haut. « Peu de jardins botaniques ont Amorphophallus decus-silvae dans leur collection, ce qui rend la floraison de la plante particulièrement rare », note le communiqué. Originaire d’Indonésie, riche en forêt tropicale humide, la plante à pénis nécessite un environnement de croissance très chaud et humide et est donc difficile à cultiver en Europe. Mais son odeur terrible et piquante – semblable à de la chair en décomposition – aide les jardiniers à prédire quand la plante fleurira, ce qui, selon la version, se déroule en deux étapes : la phase de floraison femelle et la phase de floraison mâle.

Cependant, tout comme le véritable amour, tout ne peut pas durer. Peu de temps après la fin de la plante du pénis, elle s’effondre et se flétrit comme le font la plupart des pénis. Le voici une semaine après la floraison :

L’usine de pénis sera de retour cependant. Selon le directeur exécutif adjoint du Jardin botanique américain :

Cette floraison utilise simplement toute l’énergie qui a été stockée dans ce bulbe. Et donc pour fleurir à nouveau, ce bulbe doit produire une série de feuilles sur… quelque part entre probablement trois et 10 ou 12 ans afin de récupérer suffisamment d’énergie dans le bulbe pour soutenir une floraison.

Adieu, plante à pénis ! Vous refleurirez (dès qu’on vous glisse du Viagra) !

Photo: Instagram