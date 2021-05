OPEN Stock est un jeu d’iBuying à long terme sous-évalué

Entreprise de technologie immobilière Technologies Opendoor (NASDAQ:OUVERT) a eu l’une des introductions en bourse les plus discutées l’année dernière. Il a été rendu public avec l’un des SPAC de Chamath Palihapitiya et a depuis attiré l’attention des investisseurs à long terme. Il prévoit de perturber le marché immobilier américain en grande partie inexploité, et malgré les défis, l’action OPEN a une solide affaire haussière à long terme.

La société se concentre sur iBuying. Il s’agit essentiellement d’un acronyme pour les acheteurs instantanés, qui proposent des offres en espèces instantanées généralement inférieures à la valeur marchande. Cependant, l’algorithme et l’évolutivité d’Opendoors sont tels qu’il peut fournir des offres plus compétitives aux vendeurs. Il facture des frais de transaction de 7%, ce qui est légèrement supérieur aux 6% que les agents immobiliers facturent généralement. Cependant, ce n’est pas du tout une mauvaise affaire, compte tenu du nombre de fonctionnalités qu’il offre et de la commodité de l’ensemble du processus. Le secteur de l’immobilier a mis du temps à adopter cette tendance et, par conséquent, l’entreprise vise à en profiter et à perturber le secteur.

Revue concurrentielle

Opendoor a l’avantage sur ses concurrents dans le secteur très lucratif de l’iBuying. De 2017 à 2019, ses revenus sont passés de 700 millions de dollars à 4,7 milliards de dollars. Ce nombre a considérablement baissé cette année à 2,6 milliards de dollars, mais il est toujours au-dessus de ses concurrents.

À partir du tableau ci-dessus, nous pouvons examiner les revenus, les marges brutes et le total des maisons vendues pour les trois principaux concurrents du secteur au cours de la dernière année. D’après les données, il est clair qu’Opendoor mène le peloton avec 2,6 milliards de dollars de revenus et plus de 9 000 maisons vendues. De plus, en termes de marges brutes également, Opendoor a l’avantage décisif sur ses concurrents. Sa marge brute de 8,50% est légèrement supérieure à Offerpad (NASDAQ:Z), mais il a l’avantage avec sa part de marché. La part de marché d’Opendoors dans le secteur est proche de 50% et continuera d’augmenter au fur et à mesure de l’élargissement de la portée de ses opérations.

Perspectives d’avenir

Alors que nous nous rapprochons de la réalité post-pandémique, il est impératif d’évaluer comment Opendoor va rebondir après la crise. Dans une présentation aux investisseurs en septembre de l’année dernière, la société prévoyait que ses revenus augmenteraient à 3,5 milliards de dollars en 2021. Depuis lors, il n’y a pas eu de modifications à ce chiffre, ce qui suggère que le chiffre était prudent. Nous avons vu comment le vaccin Covid 19 a été approuvé en un temps record et distribué au grand public. De plus, les taux d’inflation grimpent légèrement, mais les taux d’intérêt restent relativement bas, ce qui soutient un marché immobilier solide.

Peut-être plus important encore, le PDG de la société, Eric Wu, déclare qu’il se développerait dans 21 nouveaux marchés, doublant ainsi son empreinte par rapport à 2020. Cela représente un énorme avantage par rapport aux prévisions fournies. Avant la pandémie, son taux d’exécution pour le premier trimestre de 2020 était de 5 milliards de dollars sur 21 marchés. Sur la base d’une arithmétique simple, vous envisagez un chiffre d’affaires de 10 milliards de dollars si vous doublez les marchés. Bien que 10 milliards de dollars puissent être un peu exagérés, 3,5 milliards de dollars semblent extrêmement conservateurs avec le recul.

Bottomline sur OPEN Stock

Opendoor a été ralenti par la pandémie, mais semblait en bonne voie pour développer ses activités de façon exponentielle cette année. Il a l’avantage décisif sur ses concurrents dans tous les principaux paramètres et continuera à creuser l’écart dans les années à venir. Avec ses plans pour étendre son empreinte, je m’attends à ce que ses revenus se situent entre 5 et 7 milliards de dollars. De plus, sur la base de son potentiel de croissance, il se négocie à moins d’une fois son chiffre d’affaires des douze derniers mois. Par conséquent, le stock OPEN est un excellent investissement à long terme.

