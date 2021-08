OPEN Stock semble augmenter de 10% à 24% au cours de l’année compte tenu de ses bénéfices

Technologies de la porte ouverte (NASDAQ :OUVERT), la plate-forme numérique pour l’immobilier résidentiel, a franchi le cap avec ses résultats du deuxième trimestre publiés le 11 août. Son résultat net ajusté et son EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) sont tous deux devenus positifs après des résultats négatifs au trimestre dernier. . En conséquence, en utilisant des mesures simples de sa valorisation, l’action OPEN vaut au moins 20% de plus à 20,58 $, contre son prix du 26 août de 17,15 $.

Cela pourrait signifier que l’action évolue encore plus cette année, car elle est en baisse de 24,5% par rapport à la fin de l’année dernière, lorsqu’elle a clôturé à 22,73 $. Cependant, l’action OPEN est toujours en baisse par rapport à son premier jour de négociation le lundi 21 décembre, lorsqu’elle a clôturé à 31,25 $.

Où cela laisse Opendoor Technologies

Opendoor a généré un bénéfice net ajusté de 2,5 millions de dollars, contre un résultat négatif de 21 millions de dollars au premier trimestre. De plus, son BAIIA ajusté s’est établi à 26 millions de dollars contre un montant négatif de 2 millions de dollars au premier trimestre. La société a décidé de comparer ses résultats avec ceux du trimestre précédent, car en 2020, elle a cessé d’acheter et de vendre des maisons pour son propre compte.

Opendoor a augmenté ses ventes en s’étendant à 39 marchés à la fin du T2, 21 avec 12 nouveaux lancements sur le marché. De plus, de plus en plus de personnes vendent leur maison directement à Opendoor. Son volume d’acquisitions a augmenté de 136 % d’un trimestre à l’autre pour atteindre un total de 8 494 logements au cours du premier trimestre. La société affirme qu’il s’agit du plus haut niveau d’achats de maisons qu’elle ait jamais réalisé.

En fin de compte, la société est désormais en passe de réaliser plus de 6,65 milliards de dollars de revenus cette année, selon les analystes interrogés par Seeking Alpha. Les analystes interrogés par Réfinitif, que Yahoo! Finance publie, ont une estimation moyenne de 6,26 milliards de dollars. L’enquête moyenne est donc d’environ 6,455 milliards de dollars.

Cela signifie qu’Opendoor se négocie pour seulement 1,59 fois les ventes, car Yahoo! Les Finances indiquent que la valorisation boursière actuelle est de 10,26 milliards de dollars. Cependant, étant donné que le marché regarde toujours vers l’avenir, estimons quelle est sa mesure de valorisation pour 2022.

Par exemple, l’enquête des analystes de Seeking Alpha prévoit des ventes de 12,02 milliards de dollars en 2022, et Yahoo! Les Finances estiment 10,57 milliards de dollars. La moyenne de ces deux est de 11,3 milliards de dollars. Cela implique que sa métrique prix-ventes (P/S) n’est que de 0,91 fois les ventes (c’est-à-dire 10,26 milliards de dollars / 11,3 milliards de dollars).

Par conséquent, si l’action OPEN s’échangeait au multiple P/S du 26 août, elle devrait atteindre 18,0 milliards de dollars (c’est-à-dire 1,59 x 11,3 milliards de dollars). Cela implique que Opendoor Technologies devrait augmenter de 75 % (c’est-à-dire 18 milliards de dollars/10,26 milliards de dollars). C’est une façon de valoriser le stock OPEN. Cela conduit à la conclusion que l’action vaut 30 $ par action (c’est-à-dire 1,75 x 17,15 $ par action le 26 août).

Une autre façon de valoriser les actions OUVERTES

Opendoor a réalisé 26 millions de dollars d’EBITDA ajusté au cours du deuxième trimestre. C’était après un trimestre précédent de performance négative. Il y a donc lieu de croire qu’à mesure que les ventes augmentent, sa marge d’EBITDA devrait commencer à augmenter. C’est ce qu’on appelle le levier d’exploitation.

Par exemple, étant donné que les ventes au deuxième trimestre s’élevaient à 1,185 milliard de dollars, son ajustement au deuxième trimestre. La marge d’EBITDA est de 2,19 %. Par conséquent, si les ventes devaient doubler au cours de la prochaine année, il est probable que la marge EBITDA pourrait plus que doubler, et probablement augmenter de 4 fois pour atteindre une marge EBITDA de 10 %. La raison en est que ses coûts d’exploitation auront tendance à rester assez stables, ou à peine plus élevés.

Cela implique que d’ici la fin de 2022, avec des ventes à une prévision moyenne de 11,3 milliards de dollars, son adj. L’EBITDA atteindra 1,13 milliard de dollars. Donc à 10 fois adj. EBITDA, sa valorisation implicite est de 11,3 milliards de dollars. À 12 fois l’EBITDA, la valorisation sera de 13,56 milliards de dollars. Cela représente 32,2 % de plus que la valeur marchande de 10,26 milliards de dollars du 26 août. Cela revient à 22,67 $ par action.

Nous avons donc maintenant deux points de valorisation potentiels. Sur une base P/S, l’objectif de prix est de 30 $ et avec un ajustement de 12 fois. EBITDA multiple c’est à 22,67 $. La moyenne de ces deux est de 26,34 $ par action. Cela implique un gain de 53,6% par rapport au prix de 17,15 $ du 26 août.

Que faire avec OPEN Stock

Les analystes restent très positifs sur Opendoor Technologies. Par exemple, TipRanks.com rapporte que 3 analystes couvrant l’action au cours des 3 derniers mois ont un objectif moyen de 27,50 $, soit 62% au-dessus de son prix du 26 août. De plus, Seeking Alpha rapporte que 6 analystes de Wall Street du côté vendeur ont affiché un prix cible moyen de 31,80 $. C’est 85,4% au-dessus de son prix du 26 août.

Ces prix cibles d’analystes sont supérieurs à mon prix cible de 26,34 $. Et ils ont probablement des modèles beaucoup plus sophistiqués valorisant l’entreprise que mes méthodes. Mais vous n’avez pas toujours besoin de ces modèles très sophistiqués.

Si le gain implicite de 53,6% dans mon estimation de l’objectif de prix de 26,34 $ semble trop optimiste, supposons que cela prenne deux ans pour se produire. Cela implique que son taux de croissance annuel composé sera de 23,9% par an.

En fait, voici probablement le modèle le plus simple qu’autre chose. Même si l’action OPEN s’échangeait à 1 fois les ventes prévues pour 2022 (c’est-à-dire 11,3 milliards de dollars), elle devrait augmenter de 10 %. C’est parce que la valeur marchande d’hier était de 10,26 milliards de dollars. Ainsi, 11,3 milliards de dollars divisés par 10,3 milliards de dollars font 1,10, ce qui implique un gain minimum de 10 % tant que les estimations des analystes pour l’année prochaine se révèlent. En fait, si l’estimation de Seeking Alpha de 12,02 milliards de dollars se produit, l’action a une hausse minimale de 17%.

Ainsi, l’essentiel est que le stock OPEN est susceptible d’augmenter de 10% à 23,9% au cours de la prochaine année.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.