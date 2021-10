OpenBike, le vélo espagnol à télécharger gratuitement | La vie

Téléchargez, imprimez et assemblez. La seule chose que vous devrez acheter sont les matériaux. C’est ainsi que fonctionne OpenBike.

Une erreur que beaucoup d’entre nous commettent lorsque nous sommes au milieu d’un embouteillage est de penser que la faute de l’embouteillage appartient aux autres. Mais nous faisons partie du problème.

La pollution dans les villes il ne sera réduit que si nous y participons activement. Par exemple, fabriquer notre propre vélo écologique.

OpenBike est un projet développé par le cabinet d’architecture basque Arquimaña. Tu peux télécharger des plans de vélo gratuits, et vous n’avez besoin que d’une imprimante 3D, d’une fraiseuse et de quelques pièces d’occasion pour le construire. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Ses créateurs sont très clairs à ce sujet : OpenBike ne concerne pas les vélos. Il s’agit de votre attitude envers l’avenir.

Si vous croyez que vous pouvez améliorer votre environnement, apporter quelque chose de positif à votre ville, si vous croyez en une société active et anticonformiste, les grands changements commencent par vous-même.

OpenBike vous aide à amorcer ce changement d’attitude : téléchargez, fabriquez, modifiez et partagez votre propre vélo.

Les vélos électriques chassent les voitures des rues. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre cette tendance, nous vous dirons comment acheter un vélo électrique.

Actuellement il y a quatre vélos à télécharger. Rev1 est le plus basique. Il a été créé en 2015, et ils reconnaissent qu’il est quelque peu instable.

Rev2 ajoute une calandre avant, pour transporter un peu de cargaison, et améliore la stabilité. Rev3 utilise des roues plus petites, idéales pour les enfants ou les personnes de petite taille.

Rev4 est le modèle le plus avancé. Il permet de transporter la charge d’avant en arrière, la selle est plus confortable, la fourche permet des virages plus larges et le guidon est amovible.

Et de quoi as-tu besoin pour fabriquez votre propre vélo OpenBike? Tout d’abord, téléchargez les plans sur OpenBike.

L’imprimante 3D Comgrow Creality 3D Ender 3 est l’une des plus abordables et des mieux notées sur Amazon. C’est une imprimante 3D DIY avec une surface d’impression de 220 x 220 x 250 mm. Il n’a besoin que de 5 minutes pour se réchauffer et il est capable de reprendre l’impression lorsqu’il est arrêté.

Ils sont deux différents : les plans du châssis en bois, qui est réalisé avec une fraiseuse CNC, et les plans de Imprimante 3D, qui impriment la selle, et certaines pièces.

Le reste des composants, tels que les pédales et les roues, vous pouvez les utiliser sur un autre vélo ou les acheter d’occasion.

Vous n’avez qu’à aller à un atelier où ils ont une fraiseuse CNC et une imprimante 3D, pour récupérer toutes les pièces. Il y a des instructions détaillées pour tout assembler.

Le châssis étant en bois, il peut être peint et personnalisé pour s’adapter à chaque individu, et Arquimaña demande à partager toute modification ou amélioration, pour l’intégrer dans la conception ou donner des idées à d’autres utilisateurs.

Une belle initiative qui, nous l’espérons, aura le succès qu’elle mérite. Oserez-vous construire votre propre vélo ?