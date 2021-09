Opendoor acquiert la startup Pro.com et Skylight de Seattle, fermera les deux plates-formes

Le PDG de Pro.com, Matt Williams. (Photo Pro.com)

Opendoor, le géant de l’immobilier en ligne qui permet aux gens d’acheter et de vendre directement des maisons en ligne, a acquis la startup Pro.com basée à Seattle et Skylight basée à San Francisco. Les termes des accords n’ont pas été divulgués. Les deux plates-formes, qui offraient des services numériques de rénovation domiciliaire, seront abandonnées.

“Les ajouts des équipes Skylight et Pro.com amèneront des fondateurs et des coéquipiers partageant les mêmes idées qui se soucient profondément de la transformation du logement”, a écrit le PDG d’Opendoor, Eric Wu, dans un article de blog. « Alors que leurs plateformes seront supprimées, le talent et la technologie de chaque équipe nous aideront à faire évoluer et à accélérer notre feuille de route. »

Opendoor, basé à San Francisco, est un leader sur le marché en pleine croissance d’iBuyer qui comprend d’autres sociétés telles que les sociétés de Seattle Zillow Group et Redfin. Ils visent à numériser l’expérience d’achat d’une maison du début à la fin et à prendre une part du secteur immobilier de près de 2 000 milliards de dollars. La pandémie a contribué à stimuler une frénésie d’iBuying avec l’accélération de l’adoption numérique telle que les visites virtuelles, a rapporté le Wall Street Journal la semaine dernière.

Opendoor gagne de l’argent sur les frais, comme une commission immobilière, ainsi que sur la différence entre ce pour quoi il achète et vend une maison. Il offre également des services auxiliaires, notamment des réparations domiciliaires et des prêts hypothécaires.

La société, qui est devenue publique l’année dernière via un accord SPAC, opère désormais dans plus de 40 marchés et a acquis un nombre record de 8 494 logements au deuxième trimestre 2021.

L’acquisition de Pro.com donne à Opendoor une présence à Seattle pour la première fois ; cette décision pourrait aider l’entreprise à extraire les talents de Zillow, Redfin et Compass, qui possède une importante opération à Seattle.

Fondée en 2013, Pro.com était une plate-forme d’entreprise générale basée sur la technologie. Il visait à rationaliser le processus de rénovation domiciliaire, tel qu’un moteur de tarification qui garantit l’exactitude des offres, un outil de devis adapté aux mobiles et d’autres services de gestion de projet.

La mission initiale de l’entreprise était de transformer la façon dont les propriétaires trouvent, réservent et programment des professionnels de la rénovation domiciliaire tels que les plombiers et les peintres. Mais il a ensuite fait pivoter son modèle commercial d’un marché de la rénovation domiciliaire à un entrepreneur général lui-même, avec une liste complète de personnel de construction interne.

Plus récemment, Pro.com a publié « Benchmark Quote », qui a analysé plusieurs offres d’entrepreneurs généraux.

Les co-fondateurs de Pro.com, Matt Williams et Raji Subramanian, rejoindront Opendoor à la suite de l’accord, mais certains employés ne feront pas la transition. Opendoor emploie au total plus de 50 employés de Pro.com et de Skylight ; Pro.com compte actuellement environ 70 employés et Skylight compte environ 37 employés, selon LinkedIn. Skylight a été lancé il y a cinq ans.

Pro.com a licencié 52 employés il y a un peu plus d’un an, soit environ un tiers de ses effectifs, en raison de ce qu’il a décrit comme des impacts de la construction de maisons de la pandémie.

La startup a levé 33 millions de dollars en janvier 2019. Le financement total à ce jour était au nord de 60 millions de dollars. Les investisseurs comprennent WestRiver Group; thon rouge ; DFJ (Seuil Ventures); Groupe d’entreprise Madrona ; Maveron ; Deux entreprises Sigma ; Redpoint Ventures ; et les expéditions Bezos. Le PDG de Redfin, Glenn Kelman, a rejoint le conseil d’administration de la société après que Redfin a investi dans Pro.com en 2019.

À l’époque, Williams a déclaré que Redfin et Pro.com étudiaient un partenariat pour Redfin Now, le programme iBuyer de Redfin, afin d’accélérer les projets de rénovation. Il semble maintenant qu’Opendoor utilise cette stratégie.

Williams dirigeait auparavant LiveBid.com, basé à Seattle, qui a été racheté par Amazon en 1999. Il est resté chez Amazon jusqu’en 2010 et a ensuite passé deux ans en tant que PDG de Digg avant de lancer Pro.com en 2013. Il a été inspiré après une expérience douloureuse de remodelage de son propre maison et de voir son beau-père gérer une entreprise de construction.

Subramanian a travaillé chez Amazon de 1999 à 2006. Elle a fait un court passage chez Yahoo et a lancé une société d’externalisation d’ingénierie appelée Radien Software.