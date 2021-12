OpenOcean AtlanticWave engage 1 million de dollars pour la croissance de Binance Smart Chain par le biais de campagnes

Road Town, BVI, 1er décembre 2021,

OpenOcean – le premier agrégateur complet DeFi et CeFi au monde, est né en 2019 avec pour mission d’aider ses utilisateurs à négocier avec des rendements maximaux qui ne peuvent être trouvés nulle part ailleurs. Nous sommes maintenant prêts à entrer dans la prochaine étape de l’expansion.

La récente mise à niveau de la version Atlantic d’OpenOcean offre aux utilisateurs une expérience de trading encore plus efficace qui aide à maximiser les rendements tout en surpassant les autres agrégateurs DEX. En testant les swaps sur BSC, il a montré qu’OpenOcean Atlantic est meilleur dans 60% des cas selon les résultats des tests. Dans l’ensemble, OpenOcean Atlantic offre de meilleurs rendements dans la plupart des cas par rapport aux autres principaux agrégateurs DEX sur BSC. De plus, la grande base d’utilisateurs d’OpenOcean, associée au potentiel élevé de l’écosystème BSC, nous a persuadés de lancer une incitation à la croissance axée sur BSC.

La Fondation OpenOcean est fière d’annoncer le lancement de l’OpenOcean AtlanticWave, un programme incitatif engageant 1 000 000 $ pour la croissance de l’écosystème BSC, composé de diverses campagnes, y compris l’extraction de liquidités et des événements de partenariat. Appelez les partenaires BSC actuels et nouveaux. Postulez pour votre projet pour rejoindre AtlanticWave ici : https://forms.gle/zwRfPXMzSrTqUvWv9

Détails du programme

Durée : Six mois Date de début : 1er décembre 2021 Date de fin : 31 mai 2022 Engagement : 1 000 000 $

Le programme se déroulera sur six mois à partir de décembre et consistera en plusieurs campagnes liées au trading BSC dans différentes catégories, notamment DeFi, les jeux, les DAO, les NFT et les métaverses. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter si vous manquez une campagne ou si vous n’êtes pas chanceux dans celle à laquelle vous participez – il y aura beaucoup plus d’opportunités au cours de la durée de la campagne. Les campagnes seront annoncées environ une semaine avant leur date de début. Suivez OpenOcean sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant des dernières nouveautés.

À propos d’OpenOcean

OpenOcean est le premier agrégateur complet DeFi et CeFi au monde. L’algorithme de routage intelligent d’OpenOcean trouve le meilleur prix et un faible glissement pour les traders sur les échanges centralisés et décentralisés sans frais supplémentaires. En tant que guichet unique de trading, nous avons regroupé les principaux DEX de chaînes publiques, notamment Ethereum et Layer 2, Binance Smart Chain, Avalanche, Polygon, Solana, HECO, TRON, Ontology et CEX (Binance). OpenOcean continuera à prendre en charge les échanges inter-chaînes via des ponts et des protocoles inter-chaînes, et regroupera davantage de produits DeFi et CeFi et lancera des services de gestion intelligents.

Site Web | Twitter | Télégramme | Annonces de télégrammes

Contacts