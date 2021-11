OpenOcean dépense 1 pouce 69 % du temps pour un prix en USD

OpenOcean a battu 1 pouce 69% du temps pour le prix d’inscription en USD et le taux de gaz en USD. La comparaison a été réalisée avec une taille d’essai de 1 949 paires de jetons (3 898 opérations d’essai au total). OpenOcean a partagé le tableau comparatif suivant avec Invezz :

La taille du commerce de 1 pouce dépasse OpenOcean

1 000 $ 28,27 % 71,73 %

5 000 $ 26,48 % 73,52 %

10 000 $ 30,49 % 69,51 %

20 000 $ 35,03 % 64,97 %

De plus, OpenOcean annonce le lancement de sa version Atlantic, qui propose un algorithme amélioré et des sources de liquidités accrues. Ceux-ci ont donné à la plate-forme un avantage concurrentiel par rapport aux autres agrégateurs DEX, garantissant les meilleurs prix, un taux de gaz inférieur, un glissement inférieur et un routage optimisé.

Plus de décalages de chemin de prix

Avec le lancement de la version Atlantique, il n’y aura plus d’arbitrage entre le meilleur prix multi-routes et l’augmentation associée des tarifs du gaz. Atlantic Ocean prend tout en compte et propose les meilleures solutions en choisissant la route avec la rentabilité globale la plus élevée.

Algorithme de routage intelligent mis à jour

L’algorithme de routage intelligent mis à jour offre des temps de réponse plus rapides avec de meilleurs taux. L’amélioration des itinéraires a contribué à réduire les tarifs du gaz. Les terminaux commerciaux Classic et Pro OpenOcean seront enrichis de fonctionnalités nouvelles et améliorées telles que l’affichage avancé des itinéraires.

Zéro frais supplémentaires

La version Atlantique sera gratuite pour tous. Il n’y a pas de frais supplémentaires. Un commerce transparent est garanti. Tout le monde a accès à l’API.

Initialement, la mise à jour Atlantic était prévue pour octobre 2021. Elle sera déployée sur Binance (BNB/USD) Smart Chain, Fantom (FTM/USD), Avalanche (AVAX/USD) et Polygon (MATIC/USD) à tout moment. Ensuite, d’autres blockchains suivront.

OpenOcean connaît une croissance exponentielle

Depuis son lancement en septembre 2020, OpenOcean a parcouru un long chemin. Plus de 300 000 adresses individuelles actives y sont échangées et 10 réseaux ont été ajoutés, ainsi que plus de 45 échanges. Ils ont lancé leur propre jeton, l’OOE, en juillet. La communauté OpenOcean a connu une croissance exponentielle.

Depuis sa création, la plate-forme a fourni une valeur considérable aux commerçants, économisant des millions de dollars en frais. La mise à niveau vers l’océan Atlantique marque son premier anniversaire.

