Openreach choisit Sterlite Tech comme partenaire stratégique pour un réseau full-fibre au Royaume-Uni

Sterlite Technologies a annoncé mercredi une collaboration stratégique avec Openreach, la plus grande entreprise de réseau numérique du Royaume-Uni. Openreach a choisi Sterlite comme partenaire clé pour fournir des solutions de câbles optiques pour son nouveau réseau large bande «fibre complète» ultra-rapide et ultra-fiable.

Dans le cadre de ce partenariat, Sterlite sera responsable de la livraison de millions de kilomètres de câbles à fibres optiques pour soutenir la construction au cours des trois prochaines années. Openreach a l’intention d’utiliser l’expertise et l’innovation de STL pour aider à accélérer son programme de construction entièrement en fibre et à accroître son efficacité.

Cette collaboration avec Openreach renforce une technologie vieille de 14 ans et une relation d’approvisionnement entre les deux sociétés et renforce encore l’engagement de STL sur le marché britannique.

Openreach prévoit de tirer parti de la solution de pointe Opticonn de STL – un ensemble spécialisé d’offres de fibre, de câble et d’interconnexion conçu pour apporter des améliorations de performances significatives, y compris une installation jusqu’à 30% plus rapide.

Kevin Murphy, MD pour la livraison de fibre et de réseau chez Openreach, a déclaré: «La construction de notre réseau Full Fibre va plus vite que jamais. Nous avons besoin de partenaires comme STL à bord pour non seulement contribuer à maintenir cet élan, mais aussi pour fournir les compétences et l’innovation nécessaires pour nous aider à aller encore plus loin.

Commentant cette collaboration, Ankit Agarwal, PDG du secteur des solutions de connectivité chez Sterlite Technologies, a déclaré: «Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à Openreach pour créer des réseaux haut débit à fibre optique pour des millions de personnes au Royaume-Uni. Nos solutions optiques personnalisées et prêtes pour la 5G sont parfaitement adaptées aux exigences du réseau évolutif d’Openreach et nous pensons qu’elles permettront des expériences numériques de nouvelle génération pour les foyers et les entreprises du Royaume-Uni. Ce partenariat constituera une étape majeure vers notre mission de transformer des milliards de vies grâce aux réseaux numériques. »

