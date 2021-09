Opensea, Axie Infinity et Cryptopunks craquent 10 milliards de dollars de ventes

in

25 sept. 2021 12:08 UTC

| Mis à jour:

25 sept. 2021 à 12:08 UTC

Par Clark

Les actifs de jetons non fongibles (NFT) ont pris d’assaut le monde en 2021 et 3 projets en cours dans l’univers NFT ont vu leurs ventes se chiffrer en milliards. Les statistiques montrent que le marché NFT Opensea, le jeu blockchain NFT Axie Infinity, ainsi que la série de collection numérique Cryptopunks ont conjointement capturé plus de 10 milliards de dollars de ventes.

À l’approche de la fin du mois de septembre, les ventes combinées de trois produits NFT distincts ont généré plus de 10 milliards de dollars de ventes incomparables. Les 3 projets se distinguent en outre, car le leader des ventes NFT, Opensea, peut être une place de marché qui permet aux utilisateurs d’obtenir et de vendre différentes gammes d’objets de collection NFT des réseaux Ethereum et Polygon.

À ce jour, Opensea a enregistré 6,85 milliards de dollars de ventes totales auprès de 452 319 commerçants, conformément aux statistiques du marché NFT de dappradar.com. Opensea a connu une augmentation mensuelle d’environ 64,26% car il a réalisé un chiffre d’affaires de 3,78 milliards de dollars au cours des trente derniers jours.

Le jeu de blockchain qui exploite de nombreux jetons et NFT natifs, Axie eternity, a franchi la barre des 2 milliards de dollars au cours de la semaine, car le projet a enregistré un total de 2,17 milliards de dollars de ventes incomparables parmi 640 376 commerçants. Les records mensuels d’Axie Infinity montrent que le jeu a enregistré un prix de vente NFT de 574 millions de dollars, en baisse de 33,79 % au cours des trente derniers jours.

Enfin, la gamme NFT appelée Cryptopunks est également un projet NFT d’un milliard de dollars, car il génère des ventes de 1,33 milliard de dollars en une journée. Il y a un total de 10 000 Cryptopunks et, conformément à Dune Analytics, il y a 2 980 propriétaires uniques (adresses) distinctifs qui possèdent un Cryptopunk NFT. une entité détient environ 254 ou 2,54% de l’assortiment complet de Cryptopunks NFT.

Sur les 1,33 milliard de dollars de ventes, 4 948 commerçants sont comptabilisés par les métriques de dappradar.com. Jusqu’à présent, les projets Opensea, Axie Infinity et Cryptopunk ont ​​enregistré un chiffre d’affaires total de 10,35 milliards de dollars.

Les enregistrements de dune.xyz indiquent en outre que sur un large éventail de projets NFT basés sur Ethereum, il y a eu 8,53 milliards de dollars ou 3 100 960 éthers de ventes. Les projets NFT répertoriés incluent Cryptopunks, Art Blocks, Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, Rarible, Meebits, Loot et Superrare. Les 8,53 milliards de dollars concernaient 4 471 826 transactions et la moitié 6 385 projets NFT sur Ethereum.

Clark

Chef de la technologie.