OpenSea dépasse le milliard de dollars de volume d’affaires avec NFT jusqu’à présent en août

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Ce nouveau record enregistré par OpenSea s’accompagne d’une augmentation prononcée du nombre d’utilisateurs qui opèrent sur sa plateforme, un chiffre qui dépasse déjà les 24 000 personnes qui commercent activement via le service.

***

La plate-forme populaire d’échange d’objets de collection numériques au format NFT, OpenSea, a enregistré un volume d’opérations supérieur à 1 milliard de dollars US jusqu’à présent ce mois d’août.

Nouveau record pour OpenSea

Cela a été révélé par le PDG d’OpenSea, Devin Finzer, qui a fait l’annonce correspondante dans un message publié hier sur son compte Twitter, dans lequel il a écrit :

“OpenSea vient d’atteindre 1 milliard de dollars de volume de transactions jusqu’à présent en août… Et ce n’est encore que le jour 0 pour les NFT.”

OpenSea vient d’atteindre 1 milliard de dollars de volume de transactions pour le mois d’août jusqu’à présent. Et c’est toujours le jour 0 pour les NFT. – Devin Finzer (dfinzer.eth) (@dfinzer) 17 août 2021

Selon les informations publiées par le portail DappRadar, on estime qu’actuellement la base d’utilisateurs opérant au sein d’OpenSea dépasse 24 000 personnes, soit une augmentation de plus de 12 000% par rapport à ce qui a été observé début 2021 alors qu’il n’y avait que 300 utilisateurs qu’ils ont créés. vie au sein de la plateforme NFT.

Il convient de noter que pour le mois de juillet, OpenSea a enregistré un volume d’opérations estimé à environ 325 millions de dollars US, dont il a collecté environ 20 millions de dollars US de frais pour ses services. Au cours de cette même période, environ 450 NFT ont été vendus, un chiffre qui était le double du record historique des mois précédents.

L’essor des TVN

Gardons à l’esprit que des collections et des œuvres d’art tokenisées ont été vendues via OpenSea pour des valeurs supérieures à 100 000 USD. L’un des cas les plus notables est précisément la collection « Bored Apes », pour laquelle 375 ETH ont été payés, évalués à l’époque à 1,16 million de dollars US.

Mais ce qui a été vu avec OpenSea met en évidence l’essor que connaît le marché du NFT, montrant qu’il existe bel et bien des personnes intéressées à investir de gros capitaux pour acquérir des œuvres d’art numériques, dans la mesure où le montant augmente tellement d’acheteurs et artistes qui proposent leurs œuvres au sein de cette plateforme et d’autres.

Rappelons que l’essor et la rentabilité de ce secteur ont même conduit des sociétés telles que Marvel, Playboy, Coca-Cola, Dolce & Gabbana et bien d’autres réputées à entrer activement sur ce marché, mettant leurs NFT en vente auprès de leur communauté. .de fans et de passionnés familiers de cette nouvelle mode.

Lecture recommandée

Source : Beincrypto, Twitter

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash