OpenSea Fielding présente une nouvelle offre d’investissement pour envoyer son évaluation à 10 milliards de dollars alors que l’intérêt du NFT atteint de nouveaux sommets

Le marché NFT populaire OpenSea reçoit de nouvelles offres d’investissement qui pourraient augmenter sa valorisation d’environ 6 fois à 10 milliards de dollars ou plus, selon un rapport de The Information, citant des personnes ayant une connaissance directe du sujet.

La société basée à New York n’a pas encore lancé le nouveau processus de collecte de fonds.

Il y a à peine quatre mois, OpenSea a levé 100 millions de dollars pour une valorisation de 1,5 milliard de dollars lors d’un cycle de série B dirigé par le géant du capital-risque Andreessen Horowitz, qui a également dirigé la série A d’OpenSea en mars.

Il y a quelques mois, l’un des dirigeants de la plateforme a été accusé de délit d’initié ayant conduit à la démission de son chef de produit, Nate Chastain.

Alors que la manie des jetons non fongibles se généralise et envahit le monde cette année, tout le monde veut en faire partie. La startup de quatre ans a réalisé un chiffre d’affaires de 11 milliards de dollars à ce jour. En août, le volume des transactions sur la plate-forme a culminé à plus de 3,4 milliards de dollars, contre près de 95 millions de dollars en avril et 3,5 millions de dollars en décembre 2020, selon les données de Dune Analytics.

L’intérêt pour le NFT atteint actuellement de nouveaux sommets, comme le montrent les recherches mondiales de Google pour « NFT » malgré un volume relativement stagnant sur OpenSea.

Alors que le volume quotidien a légèrement augmenté ces derniers jours, dépassant les 100 millions de dollars, contre moins de 50 millions de dollars fin octobre et début novembre, il reste bien en deçà des sommets de la fin de l’été entre 250 et 300 millions de dollars.

« L’augmentation continue de l’intérêt pour la recherche suggère que les NFT sont loin d’être morts et peuvent même être une indication précoce qu’une autre vague d’activité est à l’horizon », a noté Delphi Digital.

La déconnexion continue du volume pourrait impliquer qu’il y a désormais moins de battage spéculatif et une plus grande concentration sur les projets avec des communautés fortes et en croissance, a-t-il ajouté.

Au milieu du manque de frappes NFT au cours de ce cycle, ce qui peut entraîner une diminution de l’activité de négociation sur le marché secondaire en raison d’un volume plus faible sur les marchés, les NFT Profile Picture (PFP) ont grimpé en flèche la semaine dernière.

Bored Ape Yacht Club (BAYC) a partiellement gagné du terrain grâce à la participation de Jimmy Fallon, à la star de la NBA Rudy Gobert montrant son singe et à Post Malone mettant en vedette son singe dans son nouveau clip. Cette traction s’est propagée au Mutant Ape Yacht Club, qui a vu son volume augmenter de plus de 1000%.

Le post OpenSea Fielding New Investment Offer pour envoyer son évaluation à B alors que l’intérêt NFT atteint de nouveaux sommets est apparu pour la première fois sur BitcoinExchangeGuide.