OpenSea Killer, Coinbase NFT Marketplace, constate un intérêt «fou», plus d’un million d’utilisateurs sur la liste d’attente

OpenSea Killer, Coinbase NFT Marketplace, constate un intérêt «fou», plus d’un million d’utilisateurs s’inscrivent sur la liste d’attente

AnTy14 octobre 2021

En l’espace de 24 heures, la place de marché NFT de Coinbase a reçu une réponse extrêmement positive.

« Nous obtenons BEAUCOUP d’inscriptions – si reconnaissant pour tout votre intérêt », a écrit le vice-président du produit de Coinbase, Sanchan Saxena, sur Twitter.

« Nous constatons des charges insensées sur nos serveurs et notre équipe travaille dur pour résoudre ce problème. »

Le marché des NFT, qui n’a pas encore été lancé, a enregistré plus d’un million d’inscriptions sur sa liste d’attente le tout premier jour de son ouverture, a rapporté Bloomberg citant une personne familière avec la situation.

En août, Coinbase avait déclaré que l’utilisation de ses clients avait ralenti au début du troisième trimestre en raison de la baisse des prix de la cryptographie et qu’en réponse, elle cherchait à diversifier ses revenus. Le marché NFT est le pas dans cette direction.

« Les frais sont plus susceptibles de refléter les commissions de vente au détail que les commissions de crypto-trading institutionnelles », a écrit Julie Chariell, analyste principale des technologies financières chez Bloomberg Intelligence, dans un rapport.

« Le trading NFT à notre estimation de frais de 3% apporterait beaucoup plus de revenus par dollar de trading, ainsi que moins de volatilité pour les opérations de Coinbase que la plate-forme de trading crypto. »

Bien que certaines des inscriptions puissent être des doublons et du spam, il est extrêmement clair que l’extension NFT de Coinbase est déjà devenue un sujet brûlant. Ces chiffres battront très facilement le marché populaire OpenSea.

Le nombre total d’heures supplémentaires des commerçants d’OpenSea sur Ethereum, les utilisateurs enregistrés qui ont effectué au moins une transaction, s’élèvent actuellement à 535 345 tandis que les commerçants actifs mensuels ont atteint un sommet de 281 400 en septembre, selon Dune Analytics.

Au premier semestre 2021, Opensea avait augmenté sa part de marché de seulement 35% à un énorme 95%. Sur les 2,8 milliards de dollars dépensés sur les marchés NFT le mois dernier, la majorité, 2,72 milliards de dollars, a changé de mains sur OpenSea.

Mais maintenant, cette domination est menacée par d’autres entrants. Après que les principaux échanges cryptographiques Binance et FTX se soient lancés cette semaine, Coinbase est également entré dans cette course pour diriger l’espace du marché NFT.

Avec ses 68 millions d’utilisateurs, Coinbase peut élargir davantage l’audience des NFT en la rendant «plus accessible», sans effort et en mettant la complexité dans les coulisses.

Dans d’autres nouvelles, OpenSea a déclaré avoir récemment corrigé des failles de sécurité qui auraient permis à de mauvais acteurs de piller les portefeuilles cryptographiques numériques de ses utilisateurs. Le problème a d’abord été porté à l’attention des chercheurs de la société de cybersécurité basée en Israël Check Point, qui a noté que l’attaquant avait utilisé des NFT « malveillants » pour attirer les utilisateurs.

« La sécurité est fondamentale pour OpenSea… nous avons enquêté sur la question et mis en œuvre un correctif dans l’heure qui a suivi notre attention », a déclaré la société dans un communiqué.

