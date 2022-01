OpenSwap intègre Chainlink VRF au programme de validation Power NFT

OpenSwap, un agrégateur DEX sans glissement sur Binance Smart Chain (BSC), a intégré la fonction Verifiable Randomness (VRF) de Chainlink pour aider à alimenter son programme de validation des transactions NFT, a annoncé l’agrégateur sur Medium. Vos NFT Bridge Trolls auront accès à une source d’aléatoire vérifiable et infalsifiable nécessaire pour garantir que votre système de distribution de récompenses centré sur la communauté est vérifiable et impartial.

L’intégration avec Chainlink offrira aux utilisateurs d’OpenSwap une expérience à l’épreuve de la fraude. L’interaction avec Troll Camp et le protocole OpenSwap Interchain sera juste et transparente.

Chainlink VRF offre des preuves cryptographiques et crée un nombre aléatoire en combinant des données de bloc avec la clé privée pré-compromette du nœud Oracle. Les preuves cryptographiques ne seront pas créées à moins que le processus VRF ne soit inviolable. Le contrat intelligent Troll Camp n’acceptera que la saisie de nombres aléatoires avec une preuve cryptographique valide.

Avec l’intégration, les participants au Troll Camp obtiennent des garanties automatisées et vérifiables publiquement que chaque NFT généré avec Chainlink VRF est vraiment aléatoire.

Avec la série Bridge Troll, vous pouvez miser des jetons OSWAP natifs en $ pour collecter et mettre à niveau les NFT afin de gravir les échelons de Troll Camp et d’augmenter la rareté des NFT. Les utilisateurs peuvent augmenter la valeur de leurs NFT Bridge Troll en servant de bridge troll (validateur de nœud) pour Open Interchain Protocol.

Bruce Chau, PDG d’OpenSwap, a déclaré :

Le NFT Bridge Troll d’OpenSwap permet aux utilisateurs de DeFi d’agir en tant que validateurs de nœuds et de gagner des frais de pont lors du lancement de notre pont inter-chaînes à un seul actif – le protocole Open Interchain. Les NFT avec un véritable utilitaire DeFi sont difficiles à trouver de nos jours, et notre intégration Chainlink VRF aide à protéger l’intégrité et l’équité de cette offre OpenSwap axée sur la communauté.