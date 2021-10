OpenSwap lance une nouvelle fonctionnalité de file d’attente de prix au comptant qui garantira un glissement nul pour les transactions cryptographiques

Le centre DeFi à guichet unique offre le meilleur prix de la chaîne et un arbitrage multi-chaînes et le commerce lancera sa nouvelle fonctionnalité Spot Price Tail dans la semaine commençant le 25 octobre, a lu Invezz dans un communiqué de presse.

Il garantira un glissement nul et une exécution des prix du marché au comptant pour les commerçants de crypto, transformant les échanges en chaîne. En revanche, l’architecture AMM standard ne garantit généralement pas le prix final d’une transaction.

Bruce Chau, PDG d’OpenSwap, a déclaré :

Les transactions en chaîne et les MMA n’ont pas la flexibilité et le choix des échanges centralisés. L’objectif d’OpenSwap est de résoudre ces inefficacités dans les écosystèmes DeFi en introduisant de nouvelles technologies et de nouveaux concepts comme nos files d’attente de liquidité, un moyen d’introduire la flexibilité du carnet de commandes sans les coûts de transaction associés.